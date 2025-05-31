СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая

В субботу, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 ПСЖ – Интер

2.21 – 3.52 – 3.52

02:30 Интер Майами – Коламбус Крю

2.16 – 4.10 – 2.90

05:30 Лос-Анджелес – Америка

2.62 – 3.55 – 2.61

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Болгария – Украина

1.36 – 2.46

19:00 Украина (Ж) – Испания (Ж)

1.88 – 1.87

РЕКЛАМА

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.