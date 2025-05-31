СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
В субботу, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
22:00 ПСЖ – Интер
02:30 Интер Майами – Коламбус Крю
05:30 Лос-Анджелес – Америка
ВОЛЕЙБОЛ
17:00 Болгария – Украина
19:00 Украина (Ж) – Испания (Ж)
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