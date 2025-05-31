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31 мая 2025, 13:14 |
36
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

31 мая 2025, 13:14 |
36
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 31 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Лаутаро Мартинес

В субботу, 31 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

22:00 ПСЖ – Интер

Ggbet 2.21 – 3.52 – 3.52

02:30 Интер Майами – Коламбус Крю

Ggbet 2.16 – 4.10 – 2.90

05:30 Лос-Анджелес – Америка

Ggbet 2.62 – 3.55 – 2.61

ВОЛЕЙБОЛ

17:00 Болгария – Украина

Ggbet 1.36 – 2.46

19:00 Украина (Ж) – Испания (Ж)

Ggbet 1.88 – 1.87

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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