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  4. Л. Киченок / Павич – Парри / Майо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 13:04 |
97
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Л. Киченок / Павич – Парри / Майо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала смешанного парного разряда Ролан Гаррос 2025

31 мая 2025, 13:04 |
97
0
Л. Киченок / Павич – Парри / Майо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Мате Павич и Людмила Киченок

31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в смешанном парном разряде Ролан Гаррос 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка вместе со своим напарником Мате Павичем (Хорватия) сыграет против французского тандема Диан Парри / Гарольд Майо. Поединок состоится четвертым запуском на корте №9 после игры Поль / Пел – Арендс / Джонсон. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победители противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборются либо против Дезире Кравчик и Нила Скупски, либо против Эрин Рутлифф и Майкла Винуса.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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