Л. Киченок / Павич – Парри / Майо. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

31 мая украинская теннисистка Людмила Киченок продолжит выступления в смешанном парном разряде Ролан Гаррос 2025, который проводится на грунтовых кортах в Париже.

Во втором раунде украинка вместе со своим напарником Мате Павичем (Хорватия) сыграет против французского тандема Диан Парри / Гарольд Майо. Поединок состоится четвертым запуском на корте №9 после игры Поль / Пел – Арендс / Джонсон. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

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Это будет первая встреча дуэтов.

Победители противостояния в четвертьфинале Ролан Гаррос поборются либо против Дезире Кравчик и Нила Скупски, либо против Эрин Рутлифф и Майкла Винуса.

Видеоплеер трансляции будет добавлен позже...

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