Стародубцева / Децюк – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Ролан Гаррос 2025
31 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.
Во втором раунде мейджора в Париже украинка вместе с Анастасией Децюк (Чехия) сыграет против 14-го сеяного тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится вторым запуском на корте №9 после игры Дакворт / Вукич – Нис / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.
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Это будет первая встреча дуэтов.
Победительницы противостояния в 1/8 финала Ролан Гаррос поборются против лидеров посева Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.
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