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  4. Стародубцева / Децюк – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 13:25 |
636
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Стародубцева / Децюк – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала парного разряда Ролан Гаррос 2025

31 мая 2025, 13:25 |
636
1
Стародубцева / Децюк – Бабош / Стефани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

31 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева продолжит выступления в парном разряде Открытого чемпионата Франции 2025.

Во втором раунде мейджора в Париже украинка вместе с Анастасией Децюк (Чехия) сыграет против 14-го сеяного тандема Тимеа Бабош (Венгрия) / Луиза Стефани (Бразилия). Поединок состоится вторым запуском на корте №9 после игры Дакворт / Вукич – Нис / Роже-Васслен. Ориентировочное время начала матча – 13:30 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет первая встреча дуэтов.

Победительницы противостояния в 1/8 финала Ролан Гаррос поборются против лидеров посева Катерины Синяковой и Тейлор Таунсенд.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Андрій Заліщук
Оце так, взяли 1 сет!
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