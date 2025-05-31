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  4. ПЯТЕНКО: «Победа над Албанией? Позитив для болельщиков и всей страны»
Лига наций
31 мая 2025, 13:14 |
143
1

ПЯТЕНКО: «Победа над Албанией? Позитив для болельщиков и всей страны»

Коуч пообщался с журналистами после матча Лиги наций

31 мая 2025, 13:14 |
143
1
ПЯТЕНКО: «Победа над Албанией? Позитив для болельщиков и всей страны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Пятенко

Главный тренер женской сборной Украины Владимир Пятенко поделился эмоциями после победы «сине-желтых» над Албанией (2:1) в Лиге наций.

«Эмоции? Радуемся. Позитив для болельщиков, для нас и всей страны.

Что говорил подопечным? Не стоит откладывать потом то, что можно сделать сегодня. Важная игра для нас всех – нужно было не перегореть.

Концентрация и волевые качества? Такие, как всегда. Мы можем по-разному сыграть по счету, но не по отношению к игре и самоотдаче, объему работы и борьбе.

Итог на табло. Все было сегодня на уровне, как обычно. Просился еще один гол? Просился. Все его просили, чтобы успокоить албанок, но есть то, что имеем. Главное – победили.

Все девочки заслуживают быть в старте и на поле это демонстрируют. Во всех достаточно напряженный сезон, поэтому будем смотреть.

Цель – как обычно, побеждать. На каждую игру выходим побеждать. Это позитив для всей страны, и мы должны выполнять свою работу, чтобы ВСУ не было стыдно за нас. Это наша благодарность», – заявил коуч.

На нашем сайте доступен обзор матча женских сборных Украины и Албании в Лиге наций.

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Олег Вахоцкий Источник: Суспильне Спорт
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Victor673256ua
Дівчата порадували перемогою. І загальним результатом
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