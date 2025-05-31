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Лига чемпионов
31 мая 2025, 13:28 | Обновлено 31 мая 2025, 13:32
28
0

Легионер из УПЛ дал прогноз на финал Лиги чемпионов

Теди Цара хочет, чтобы победил «Интер»

31 мая 2025, 13:28 | Обновлено 31 мая 2025, 13:32
28
0
Легионер из УПЛ дал прогноз на финал Лиги чемпионов
ФК Александрия. Теди Цара

Албанский нападающий «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов 2024/25.

– 31 мая в 22:00 состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер». Каковы твои ожидания от финала?

– Я думаю, что это будет очень хороший матч, которым мы все насладимся. И в конечном итоге я хочу, чтобы победил «Интер».

– За «Интер» играет албанец Кристьян Асллани. Вы, кажется, играли вместе за сборную Албании. Перед финалом ему что-то скажешь?

– Мы играли вместе за сборную. И я пожелаю ему успеха в финале, надеясь, что он выиграет этот трофей, потому что мы все знаем, насколько это важно.

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Интер Милан Александрия ПСЖ Лига чемпионов Кристьян Асллани ПСЖ - Интер Теди Цара
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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