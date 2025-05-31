Легионер из УПЛ дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Теди Цара хочет, чтобы победил «Интер»
Албанский нападающий «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью для Sport.ua поделился ожиданиями от финального матча Лиги чемпионов 2024/25.
– 31 мая в 22:00 состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер». Каковы твои ожидания от финала?
– Я думаю, что это будет очень хороший матч, которым мы все насладимся. И в конечном итоге я хочу, чтобы победил «Интер».
– За «Интер» играет албанец Кристьян Асллани. Вы, кажется, играли вместе за сборную Албании. Перед финалом ему что-то скажешь?
– Мы играли вместе за сборную. И я пожелаю ему успеха в финале, надеясь, что он выиграет этот трофей, потому что мы все знаем, насколько это важно.
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