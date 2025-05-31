Новый вызов. Топовый игрок Барселоны может перейти в Ман Сити

Английский «Манчестер Сити» интересуется немецким вратарем каталонской «Барселоны» Марк-Андре тер Штегеном, сообщает испанское издание Fichajes.net.

По информации источника, «горожане» считают 33-летнего футболиста идеальным вратарем для команды, а сам голкипер, хоть и счастлив в «Барселоне», но был бы не против принять новый вызов в виде переезда в АПЛ.

В сезоне 2024/25 Марк-Андре тер Штеген из-за тяжелой травмы провел только 9 матчей на клубном уровне, пропустив 11 голов. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» выставила Марк-Андре тер Штегена на трансфер.