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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 12:31 | Обновлено 31 мая 2025, 12:32
448
0

ЦАРА – о серебре УПЛ, своих дублях и финале ЛЧ с албанцем Асллани

Албанский форвард «Александрии» дал эксклюзивное интервью для Sport.ua

31 мая 2025, 12:31 | Обновлено 31 мая 2025, 12:32
448
0
ЦАРА – о серебре УПЛ, своих дублях и финале ЛЧ с албанцем Асллани
ФК Александрия. Теди Цара

Албанский форвард «Александрии» Теди Цара в эксклюзивном интервью Sport.ua высказался о серебряных медали его команды в УПЛ и о еврокубках, охарактеризовал тренерские качества Руслана Ротаня, а также поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер», в котором за «нерадзурри» сыграет албанец Кристьян Асллани.

– Теди, ты рад тому, что с «Александрией» выиграл серебряные медали УПЛ?

– Я очень счастлив, что выиграл эту медаль, потому что это была долгая и трудная работа до самого финиша сезона.

– Как оценишь свою игру за «Александрию»? Получилось сделать то, что хотел?

– Я думаю, что все прошло почти так, как я себе представлял, и я счастлив из-за этого.

– Ты забил 6 голов и сделал 2 ассиста. Интересно, что 6 голов ты забил в течение месяца с 18 апреля по 18 мая. Это отрезок игры, о котором можно мечтать?

– Я считаю, что и в предыдущих матчах играл хорошо, но мне не хватало гола. Когда я забил свой первый гол, почувствовал облегчение и уверенность, что могу забивать больше.

– В матчах с «Вересом» и «Ворсклой» ты оформил дубли. Таким образом, тебя можно считать мастером дублей. В «Партизани» ты также часто делал дубли?

– Я забивал и за «Партизани», но эти голы за «Александрию» доставили мне больше удовольствия.

– Как ты охарактеризуешь Руслана Ротаня? Какие позитивные стороны выделишь в нем?

– Это тренер, который требует максимум в каждом матче. Он заставляет игроков оставаться с твердой позицией, а стиль игры был для меня очень подходящим.

– Какие у тебя ожидания от еврокубков? «Александрия» может выйти в групповой раунд еврокубков?

– Я думаю, что с той командой, которая у нас есть, и с удачей мы можем попасть в групповой этап еврокубков.

– Против каких команд и на каких стадионах ты хочешь сыграть в Лиге конференций?

– У меня нет желания сыграть просто один матч где-то на определенном стадионе. Я хочу идти, чтобы побеждать и проходить дальше по этапам — тогда я чувствую удовлетворение.

– 31 мая состоится финал Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Интер». Какие у тебя ожидания от финала?

– Я думаю, что это будет очень красивый матч, которым мы все насладимся. И в итоге я хочу, чтобы победил «Интер».

– За «Интер» играет албанец Кристьян Асллани. Вы, кажется, играли вместе за сборную Албании. Перед финалом ему что-то будешь говорить?

– Мы играли вместе за сборную. И я пожелаю ему удачи в финале, надеясь, что он выиграет этот трофей, потому что мы все знаем, насколько это важно.

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Кристьян Асллани Теди Цара Александрия Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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