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  4. Лаутаро МАРТИНЕС: «Я выигрывал большие трофеи, но мне не хватает ЛЧ»
Лига чемпионов
31 мая 2025, 13:57 |
268
1

Лаутаро МАРТИНЕС: «Я выигрывал большие трофеи, но мне не хватает ЛЧ»

Нападающий «Интера» поделился ожиданиями от матча с «ПСЖ»

31 мая 2025, 13:57 |
268
1
Лаутаро МАРТИНЕС: «Я выигрывал большие трофеи, но мне не хватает ЛЧ»
УЕФА. Лаутаро Мартинес

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ»:

«Я выигрывал большие трофеи, но мне не хватает Лиги чемпионов. Я счастлив быть в еще одном финале. Мы хотим провести идеальную игру и привезти трофей обратно в Милан. Нам нужна идеальная игра, сосредоточенность на деталях. Мы должны подготовиться к игре как можно лучше.

Как капитан, я несу большую ответственность. Нам нужно сделать то, что мы сделали, чтобы попасть сюда. Это самое главное. У нас есть соперник, и мы его уважаем.

Я забил много голов в этом соревновании в этом сезоне, играя в важных играх. Стараюсь постоянно совершенствоваться. Я счастлив быть здесь и сыграть еще один финал. «Интер» отдал мне все с первого дня, и я отдаю все, что имею, каждый раз, когда играю за клуб. Мы много работали, чтобы быть здесь».

Матч «ПСЖ» – «Интер» состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.

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Интер Милан ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Интер Лаутаро Мартинес
Дмитрий Вус Источник: УЕФА
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Mark4854590
Чуму б і ні. Шансі команд на перемогу приблизно рівні
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