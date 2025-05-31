Лаутаро МАРТИНЕС: «Я выигрывал большие трофеи, но мне не хватает ЛЧ»

Аргентинский нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов против французского «ПСЖ»:

«Я выигрывал большие трофеи, но мне не хватает Лиги чемпионов. Я счастлив быть в еще одном финале. Мы хотим провести идеальную игру и привезти трофей обратно в Милан. Нам нужна идеальная игра, сосредоточенность на деталях. Мы должны подготовиться к игре как можно лучше.

Как капитан, я несу большую ответственность. Нам нужно сделать то, что мы сделали, чтобы попасть сюда. Это самое главное. У нас есть соперник, и мы его уважаем.

Я забил много голов в этом соревновании в этом сезоне, играя в важных играх. Стараюсь постоянно совершенствоваться. Я счастлив быть здесь и сыграть еще один финал. «Интер» отдал мне все с первого дня, и я отдаю все, что имею, каждый раз, когда играю за клуб. Мы много работали, чтобы быть здесь».

Матч «ПСЖ» – «Интер» состоится 31 мая в 22:00 по киевскому времени.