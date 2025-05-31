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  4. Будет два Пепа. Помощник Клоппа приедет помогать Гвардиоле в Манчестер Сити
Англия
31 мая 2025, 12:16 |
127
0

Будет два Пепа. Помощник Клоппа приедет помогать Гвардиоле в Манчестер Сити

Лейндерс договорился о сотрудничестве с английским грандом

31 мая 2025, 12:16 |
127
0
Будет два Пепа. Помощник Клоппа приедет помогать Гвардиоле в Манчестер Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Лейндерс

Бывший ассистент главного тренера «Ливерпуля» Пеп Лейндерс договорился о сотрудничестве с английским «Манчестер Сити» и теперь присоединится к штабу Пепа Гвардиолы.

27 мая тренера «горожан» Хуанма Лильо, Карлос Висенс и Иниго Домингес покинули клуб. В новом сезоне Гвардиола намерен внедрить новые идеи в команде и для этого решил позвать тренера, который длительное время работал с известным немецким специалистом Юргеном Клоппом.

Лейндерс был главным тренером в австрийской команде РБ Зальцбург, куда он перешел после того, как покинул «Ливерпуль» прошлым летом.

Пеп проработал на этой должности всего семь месяцев и был уволен в декабре, когда РБ Зальцбург отставал от лидера австрийской Бундеслиги «Штурм Грац» на 10 очков.

В нынешнем сезоне «Манчестер Сити» набрал 71 балл и занял третье место, которое позволило пробиться в Лигу чемпионов. Гвардиолу часто критиковали журналисты и болельщики из-за неудовлетворительных результатов на футбольном поле.

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Николай Титюк Источник: The Athletic
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