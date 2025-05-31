Виктория Сумы – Нива Тернополь – 3:0. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся матч «Виктория» Сумы – «Нива» Тернополь. Поединок завершился победой хозяев со счетом 3:0.

Победитель этого противостояния гарантировал себе первое место в группе. И «Виктория» ее одержала.

Хозяева открыли счет на 10-й минуте благодаря точному удару Даниила Кныша. А ужу через две минуты Станислав Шарай от правил в ворота «Нивы» второй мяч.

После перерыва «Виктория» добила соперника. На 63-й минуте Максим Сасовский сделал счет 3:0.

Первая лига. Группа Выбывание. 30 мая

«Виктория» Сумы – «Нива» Тернополь – 3:0

Голы: Кныш, 10, Шарай, 12, Сасовский, 63

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