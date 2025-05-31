Ротань обратился к Александрии после своего перехода в житомирское Полесье

Бывший главный тренер «Александрии» Руслан Ротань обратился к клубу после того, как возглавил житомирское «Полесье». Наставник опубликовал сообщение в социальных сетях:

«Два с половиной года. 891 день. 81 матч. Вы навсегда останетесь для меня первой тренерской любовью на клубном уровне. Мы создали невероятный коллектив. Создали все вместе – начиная с президента клуба, который был всегда рядом и делал в это сложное время все от себя зависящее, чтобы команда чувствовала себя комфортно!

Я благодарю каждого, кто был рядом и упорно работал. Благодарю руководителей за терпение, а персонала за преданность своему делу. Отдельно хочу поблагодарить ребят – вы пример профессионализма и упорного труда. Слово «команда» говорит само за себя.

Мы верили в вас, а вы поверили нам, и никто ни в ком не разочаровался. Это был сложный шаг, но пришло время пойти отдельнымы путями. Уйти с любовью в сердце. Благодарю тебя за все, моя Александрия», – написал Ротань.

В декабре 2022 года наставник возглавил «Александрию», с которой завоевал серебряные награды в сезоне 2024/25. Теперь Ротань будет работать в житомирском «Полесье».