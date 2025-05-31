ВИДЕО. Пилот Формулы-1 доставил официальный мяч на финал Лиги чемпионов
Джордж Расселл стал частью пиар-акции между Мерседес и Адидас
Британский пилот Формулы-1 Джордж Расселл принял участие в необычном для себя мероприятии – именно он доставил официальный мяч для финала Лиги чемпионов. Представитель команды Мерседес выполнил эту почетную миссию накануне решающего матча самого престижного клубного турнира Европы. Церемония стала частью партнерства между Мерседес и Адидас.
Финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и итальянский Интер.
Расселл не впервые участвует в подобных пиар-акциях. Его появление на арене Лиги чемпионов привлекло немало внимания как среди болельщиков Формулы-1, так и футбольной аудитории. Подобная коллаборация еще раз подчеркивает, как разные виды спорта могут эффективно взаимодействовать на глобальном уровне.
⚽ | #GR63 x Adidas— Info George Russell 🇧🇷 (@inforussellbr) May 30, 2025
O vídeo da Adidas com George Russell, promovendo a final da UEFA Champions League (PSG x Internazionale), que acontecerá amanhã.
🎥: @adidasfootball pic.twitter.com/z1Y9VIoazm
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