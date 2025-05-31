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  4. ВИДЕО. Пилот Формулы-1 доставил официальный мяч на финал Лиги чемпионов
Формула 1
31 мая 2025, 11:50 | Обновлено 31 мая 2025, 12:25
230
0

ВИДЕО. Пилот Формулы-1 доставил официальный мяч на финал Лиги чемпионов

Джордж Расселл стал частью пиар-акции между Мерседес и Адидас

31 мая 2025, 11:50 | Обновлено 31 мая 2025, 12:25
230
0
ВИДЕО. Пилот Формулы-1 доставил официальный мяч на финал Лиги чемпионов
X (Twitter)

Британский пилот Формулы-1 Джордж Расселл принял участие в необычном для себя мероприятии – именно он доставил официальный мяч для финала Лиги чемпионов. Представитель команды Мерседес выполнил эту почетную миссию накануне решающего матча самого престижного клубного турнира Европы. Церемония стала частью партнерства между Мерседес и Адидас.

Финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и итальянский Интер.

Расселл не впервые участвует в подобных пиар-акциях. Его появление на арене Лиги чемпионов привлекло немало внимания как среди болельщиков Формулы-1, так и футбольной аудитории. Подобная коллаборация еще раз подчеркивает, как разные виды спорта могут эффективно взаимодействовать на глобальном уровне.

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Александр Ляшецкий
Александр Ляшецкий Sport.ua
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