ВИДЕО. Пилот Формулы-1 доставил официальный мяч на финал Лиги чемпионов

Британский пилот Формулы-1 Джордж Расселл принял участие в необычном для себя мероприятии – именно он доставил официальный мяч для финала Лиги чемпионов. Представитель команды Мерседес выполнил эту почетную миссию накануне решающего матча самого престижного клубного турнира Европы. Церемония стала частью партнерства между Мерседес и Адидас.

Финал Лиги чемпионов сезона 2024/25 пройдет сегодня в 22:00 по киевскому времени на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. В решающем матче сойдутся французский ПСЖ и итальянский Интер.

Расселл не впервые участвует в подобных пиар-акциях. Его появление на арене Лиги чемпионов привлекло немало внимания как среди болельщиков Формулы-1, так и футбольной аудитории. Подобная коллаборация еще раз подчеркивает, как разные виды спорта могут эффективно взаимодействовать на глобальном уровне.