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Лига чемпионов
31 мая 2025, 11:00 | Обновлено 31 мая 2025, 12:04
298
0

«Интер справится с атаками ПСЖ». Бабич – о финале Лиги чемпионов

Отечественный специалист считает, что в финале турнира итальянцы выиграют в один мяч

31 мая 2025, 11:00 | Обновлено 31 мая 2025, 12:04
298
0
«Интер справится с атаками ПСЖ». Бабич – о финале Лиги чемпионов
ФК Черноморец Одесса. Алексей Бабич

Сегодня, 31 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» определится лучшая команда Европы сезона-2024/2025. В решающем поединке Лиги чемпионов встретятся итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен».

О том, каким может быть это противостояние, и кто в нем фаворит, сайт Sport.ua поинтересовался у авторитетного украинского наставника Александра Бабича.

– Александр Александрович, перед групповым раундом Лиги чемпионов вы могли бы предположить, что в финале турнира сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Интернационале»?
– Нет. Хотя относительно итальянской команды у меня были подозрения, что она может выстрелить. Это был чемпион Италии, «Интер» надежно действует в обороне, поэтому их игра и результаты давали повод говорить, что подопечные Симоне Индзаги далеко пойдут. А вот «ПСЖ» я в финале не ждал (улыбается), потому что звездные футболисты покинули команду, которая начала играть немного по-другому.

– С кем, по вашей версии, «Интер» должен был встретиться в финале?
– Скорее всего, с «Реалом» или «Барселоной».

– На пути к решающему матчу «Интер» потерпел одно поражение, а «ПСЖ» – п’ять. Это может иметь какое-то значение?
– Навряд ли. Финал – это отдельная история. Все поражения проанализированы и забыты. Все решится здесь и сейчас.

– Какие, на ваш взгляд, козыри у соперников?
– «Интер», в принципе, предсказуемая команда, которая не будет отходить от своего стиля игры. Они будут действовать по своей схеме, играть в прагматичный футбол. «ПСЖ» наоборот, может сыграть в три защитника, или четыре, здесь угадать сложнее. Подопечные Луиса Энрике могут отходить от своей доминирующей игры и также сыграть на контратаках, что они прекрасно умеют делать. Французы, на мой взгляд, будут более непредсказуемыми в финале.

– Кто сильнее по подбору исполнителей?
– Соперники в этом плане, приблизительно, равны. Но если брать непосредственно креативные действия, то здесь я бы отдал предпочтение «ПСЖ».

– В нынешней Лиге чемпионов «Интер» выиграл всухую восемь матчей, а «ПСЖ» – шесть. Можно делать ставку на то, что в финале не будет забито много мячей?
– Думаю, да. Осторожность будет преобладать, что будет на руку итальянцам. Но если случится быстрый гол, то игра раскроется, что станет интереснее для зрителей.

– На чьей стороне будут ваши симпатии?
– Наверное, на стороне «Интера», прагматичного футбола Индзаги. Мне такой стиль игры более близок. Хотя интересен и «ПСЖ» со своей тактической гибкостью.

– Каким будет ваш прогноз на финал?
– У французов непредсказуемая атака, но мне почему-то кажется, что итальянцы найдут противоядие наскокам Усмана Дембеле, Бредли Барколя и Хвичи Кварацхелии. Думаю, «Интер» выиграет со счетом 1:0 или в один мяч. Конечно, хотелось бы увидеть не один гол.

Сергей Бойченко

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Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер Александр Бабич
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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