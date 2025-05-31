«Интер справится с атаками ПСЖ». Бабич – о финале Лиги чемпионов

Сегодня, 31 мая, в Мюнхене на стадионе «Альянц Арена» определится лучшая команда Европы сезона-2024/2025. В решающем поединке Лиги чемпионов встретятся итальянский «Интер» и французский «Пари Сен-Жермен».

О том, каким может быть это противостояние, и кто в нем фаворит, сайт Sport.ua поинтересовался у авторитетного украинского наставника Александра Бабича.

– Александр Александрович, перед групповым раундом Лиги чемпионов вы могли бы предположить, что в финале турнира сыграют «Пари Сен-Жермен» и «Интернационале»?

– Нет. Хотя относительно итальянской команды у меня были подозрения, что она может выстрелить. Это был чемпион Италии, «Интер» надежно действует в обороне, поэтому их игра и результаты давали повод говорить, что подопечные Симоне Индзаги далеко пойдут. А вот «ПСЖ» я в финале не ждал (улыбается), потому что звездные футболисты покинули команду, которая начала играть немного по-другому.

– С кем, по вашей версии, «Интер» должен был встретиться в финале?

– Скорее всего, с «Реалом» или «Барселоной».

– На пути к решающему матчу «Интер» потерпел одно поражение, а «ПСЖ» – п’ять. Это может иметь какое-то значение?

– Навряд ли. Финал – это отдельная история. Все поражения проанализированы и забыты. Все решится здесь и сейчас.

– Какие, на ваш взгляд, козыри у соперников?

– «Интер», в принципе, предсказуемая команда, которая не будет отходить от своего стиля игры. Они будут действовать по своей схеме, играть в прагматичный футбол. «ПСЖ» наоборот, может сыграть в три защитника, или четыре, здесь угадать сложнее. Подопечные Луиса Энрике могут отходить от своей доминирующей игры и также сыграть на контратаках, что они прекрасно умеют делать. Французы, на мой взгляд, будут более непредсказуемыми в финале.

– Кто сильнее по подбору исполнителей?

– Соперники в этом плане, приблизительно, равны. Но если брать непосредственно креативные действия, то здесь я бы отдал предпочтение «ПСЖ».

– В нынешней Лиге чемпионов «Интер» выиграл всухую восемь матчей, а «ПСЖ» – шесть. Можно делать ставку на то, что в финале не будет забито много мячей?

– Думаю, да. Осторожность будет преобладать, что будет на руку итальянцам. Но если случится быстрый гол, то игра раскроется, что станет интереснее для зрителей.

– На чьей стороне будут ваши симпатии?

– Наверное, на стороне «Интера», прагматичного футбола Индзаги. Мне такой стиль игры более близок. Хотя интересен и «ПСЖ» со своей тактической гибкостью.

– Каким будет ваш прогноз на финал?

– У французов непредсказуемая атака, но мне почему-то кажется, что итальянцы найдут противоядие наскокам Усмана Дембеле, Бредли Барколя и Хвичи Кварацхелии. Думаю, «Интер» выиграет со счетом 1:0 или в один мяч. Конечно, хотелось бы увидеть не один гол.

Сергей Бойченко