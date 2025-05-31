31 мая на «Геодис Парк» пройдет матч регулярного сезона МЛС, в котором «Нэшвилл» встретится с «Нью-Йорк Сити». Поединок начнется в 23:30 по киевскому времени.

«Нэшвилл»

Команда только в следующем году отметит десятилетний юбилей с момента своего создания. А в МЛС стартовала только в 2020-м году. Новичок стабильно выходил в плей-офф. Но прошлый сезон сложился неудачно. Было набрано всего 36 очков, что стало только 13-м результатом в их конференции.

Несмотря на осечки, Би Джей Каллаган, пришедший прошлым летом, сохранил тренерский пост. И пока что оправдывает доверие: клуб в новом цикле и в Открытом кубке США преодолел несколько раундов, и в МЛС держится среди лидеров на Востоке. Но с «Коламбус Крю» на выезде в прошлом туре ограничились ничьей 2-2, хотя дважды при этом вели в счете.

«Нью-Йорк Сити»

Клуб, входящий в известную и амбициозную международную франшизу. И в 2021-м году успел взять Кубок МЛС, вскоре прибавив и Кубок чемпионов КОНКАКАФ. Новые трофеи не брали больше, а в прошлом сезоне, достаточно уверенно выйдя в плей-офф, футболисты прошли только первого соперника, «Цинциннати». И то все решилось в послематчевых пенальти после третьей игры – до этого обменялись победами. Потом было дерби с «Ред Буллом», которое проиграли 0-2.

В новый сезон команда вступила под руководством Паскаля Янсена. Пока что результаты довольно противоречивы. В Открытом кубка США сразу проиграли малоизвестному «Питтсбург Риверхаундс». В МЛС побед и поражений практически поровну. Был неплохой отрезок в мае, но «Хьюстон Динамо» уступили 0-3. Многое сломал автогол в середине первого тайма – так открывали счет.

Статистика личных встреч

Всего в МЛС сыграли шесть поединков. И «Нэшвилл» выиграл половину. Но обе победы «Сити» приходятся на три последние очные встречи с этим соперником.

Прогноз

Букмекерские конторы не имеют сомнений насчет итога этого поединка. Более сильный клуб, что находится в хорошей форме, принимает соперника дома. Тут без колебаний ставим на победу «Нэшвилла» (коэффициент – 1,6).

Прогноз Sport.ua Нэшвилл Нью-Йорк Сити Победа Нэшвилла 1,6 Сделать ставку

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