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Украина. Вторая лига
31 мая 2025, 10:27 |
749
0

В чемпионате Украины уволили тренера из-за 7-го места в турнирной таблице

Игорь Луценко больше не является наставником СК «Чайка»

31 мая 2025, 10:27 |
749
0
В чемпионате Украины уволили тренера из-за 7-го места в турнирной таблице
СК Чайка

СК «Чайка», который занял седьмое место в турнирной таблице группы B Второй лиги Украины принял решение прекратить сотрудничество с главным тренером. Наставник команды Игорь Луценко рассказал о причинах такого решения со стороны руководства:

– Игорь Анатольевич, несколько дней назад СК «Чайка» сообщил, что вы покинули пост главного тренера команды. Это ваше решение или руководства клуба?

– После окончания сезона я встретился с руководством «Чайки», провели разговор, посмотрели на итоговый результат. Во-первых, мы не выполнили задачу – нужно было финишировать выше в турнирной таблице.

Поэтому после общения с руководством клуба решили не продлевать контракт, который у нашего тренерского штаба истекает в июне. Пожали руки и пошли каждый своим путем. Как тренер, я считаю, что место, которое мы заняли, это не та позиция, на которую мы рассчитывали.

– Вы планировали быть в топ-5?

– Да. Это не только пятое место, а выше. Поэтому и такие причины прекращения сотрудничества, – признался Луценко.

«Чайка» набрала 19 баллов и отстала от пятого места на семь пунктов. После возобновления чемпионата клуб победил всего один раз, дважды сыграл вничью и потерпел три поражения.

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Николай Титюк Источник: Украинский футбол
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