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  4. «Он должен уйти». Хаби Алонсо назвал футболиста, который не нужен Реалу
Испания
31 мая 2025, 10:39 |
871
0

«Он должен уйти». Хаби Алонсо назвал футболиста, который не нужен Реалу

Ферлан Менди не сможет рассчитывать на игровое время в следующем сезоне

31 мая 2025, 10:39 |
871
0
«Он должен уйти». Хаби Алонсо назвал футболиста, который не нужен Реалу
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферлан Менди

Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает работу над формированием состава на сезон 2025/26. В первую очередь, испанский наставник намерен избавиться от тех игроков, которые не нужны тренерскому штабу.

Испанская пресса сообщает, что наставник королевского клуба провел серьезный разговор с членами правления «сливочных» и сообщил им о необходимости трансфера защитника Ферлана Менди.

«Ему лучше уйти и найти команду, за которую он будет играть. Это не тот профиль, который нам нужен в следующем сезоне», – сказал Хаби боссам клуба.

«Реал» считает, что продать 29-летнего французского футболиста будет крайне проблематично – он пропускает много матчей из-за постоянных травм и имеет действующий контракт до июня 2028 года.

В нынешнем сезоне Менди сыграл 31 матч, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость левого защитника составляет 18 млн евро.

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Реал Мадрид Хаби Алонсо Ферлан Менди трансферы трансферы Ла Лиги
Николай Титюк Источник: DefensaCentral
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