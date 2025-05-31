«Он должен уйти». Хаби Алонсо назвал футболиста, который не нужен Реалу
Ферлан Менди не сможет рассчитывать на игровое время в следующем сезоне
Новый главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо продолжает работу над формированием состава на сезон 2025/26. В первую очередь, испанский наставник намерен избавиться от тех игроков, которые не нужны тренерскому штабу.
Испанская пресса сообщает, что наставник королевского клуба провел серьезный разговор с членами правления «сливочных» и сообщил им о необходимости трансфера защитника Ферлана Менди.
«Ему лучше уйти и найти команду, за которую он будет играть. Это не тот профиль, который нам нужен в следующем сезоне», – сказал Хаби боссам клуба.
«Реал» считает, что продать 29-летнего французского футболиста будет крайне проблематично – он пропускает много матчей из-за постоянных травм и имеет действующий контракт до июня 2028 года.
В нынешнем сезоне Менди сыграл 31 матч, в которых отметился двумя результативными передачами. Ориентировочная стоимость левого защитника составляет 18 млн евро.
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