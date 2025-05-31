Без Шовковского. Опубликована символическая сборная УПЛ 2024/25

С 23 по 25 мая были сыграны матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги, по итогам которых все команды узнали свои места в турнирной таблице.

Киевское «Динамо» завоевало золотые награды, «Александрия» впервые в своей истории стала второй, а донецкий «Шахтер» достаточно неожиданно оказался на третьей позиции.

Известный футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную, в которой большинство мест забрали представители «Александрии» – пять игроков и главный тренер.

Стоит отметить, что в итоговом списке не нашлось места наставнику «бело-синих» Александру Шовковскому и лидеру «Динамо» Андрею Ярмоленко.

Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25 (по версии Transfermarkt):