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  4. Без Шовковского. Опубликована символическая сборная УПЛ 2024/25
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 10:05 |
785
0

Без Шовковского. Опубликована символическая сборная УПЛ 2024/25

В итоговый список Transfermarkt попали сразу шесть представителей «Александрии»

31 мая 2025, 10:05 |
785
0
Без Шовковского. Опубликована символическая сборная УПЛ 2024/25
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Александрия

С 23 по 25 мая были сыграны матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги, по итогам которых все команды узнали свои места в турнирной таблице.

Киевское «Динамо» завоевало золотые награды, «Александрия» впервые в своей истории стала второй, а донецкий «Шахтер» достаточно неожиданно оказался на третьей позиции.

Известный футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную, в которой большинство мест забрали представители «Александрии» – пять игроков и главный тренер.

Стоит отметить, что в итоговом списке не нашлось места наставнику «бело-синих» Александру Шовковскому и лидеру «Динамо» Андрею Ярмоленко.

Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25 (по версии Transfermarkt):

  • Вратарь: Георгий Ермаков (Александрия);
  • Защитники: Александр Мартынюк (Александрия), Тарас Михавко (Динамо), Мигель Кампуш (Александрия), Никита Кравченко (Александрия);
  • Полузащитники: Артем Бондаренко (Шахтер), Иван Калюжный (Александрия), Николай Шапаренко (Динамо);
  • Нападающие: Георгий Судаков (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье).
  • Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия).
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Николай Титюк Источник: Transfermarkt
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