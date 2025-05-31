Без Шовковского. Опубликована символическая сборная УПЛ 2024/25
В итоговый список Transfermarkt попали сразу шесть представителей «Александрии»
С 23 по 25 мая были сыграны матчи 30-го тура Украинской Премьер-лиги, по итогам которых все команды узнали свои места в турнирной таблице.
Киевское «Динамо» завоевало золотые награды, «Александрия» впервые в своей истории стала второй, а донецкий «Шахтер» достаточно неожиданно оказался на третьей позиции.
Известный футбольный портал Transfermarkt составил символическую сборную, в которой большинство мест забрали представители «Александрии» – пять игроков и главный тренер.
Стоит отметить, что в итоговом списке не нашлось места наставнику «бело-синих» Александру Шовковскому и лидеру «Динамо» Андрею Ярмоленко.
Символическая сборная Украинской Премьер-лиги 2024/25 (по версии Transfermarkt):
- Вратарь: Георгий Ермаков (Александрия);
- Защитники: Александр Мартынюк (Александрия), Тарас Михавко (Динамо), Мигель Кампуш (Александрия), Никита Кравченко (Александрия);
- Полузащитники: Артем Бондаренко (Шахтер), Иван Калюжный (Александрия), Николай Шапаренко (Динамо);
- Нападающие: Георгий Судаков (Шахтер), Владислав Ванат (Динамо), Алексей Гуцуляк (Полесье).
- Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия).
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