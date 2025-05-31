Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 09:59 |
569
0

Источник: Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ

Коуч заберет свой тренерский штаб из «Руха»

31 мая 2025, 09:59 |
569
0
Источник: Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

Как сообщает Футбол 24, коуч определился со своим тренерским штабом в расположении фиолетовых. Пономарев будет работать с привычной командой специалистов.

50-летний специалист забирает проверенных коллег из Руха. Тренер вратарей – Андрей Радь, первый ассистент – Геннадий Щекотилин, тренер по физической подготовке – Виталий Романюк, аналитик – Марьян Шевчук.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.

По теме:
Ротань не прощался? Лидер Александрии узнал об уходе коуча в Instagram
В чемпионате Украины уволили тренера из-за 7-го места в турнирной таблице
Три ключевых вызова, с которыми Арда Туран столкнется в Шахтере
Виталий Пономарев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов ЛНЗ Черкассы Геннадий Щекотилин Виталий Романюк
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Футбол | 31 мая 2025, 09:28 0
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»
Тьерри АНРИ: «Это самый совершенный нападающий в современном футболе»

Француз похвалил Хулиана Альвареса из «Атлетико»

ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
Футбол | 30 мая 2025, 10:20 0
ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии
ФИФА начала расследование из-за назначения Анчелотти в сборную Бразилии

Причиной тому стали проблемы с лицензией у агента коуча

Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Футбол | 30.05.2025, 11:43
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Футбол | 31.05.2025, 04:23
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Лунин узнал свое будущее в Реале. Это ждет и звезду галактикос
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Не без валидола. Дожала: Свитолина пробилась в 1/8 финала Ролан Гаррос 2025
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
30.05.2025, 02:32
Футбол
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 2
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 7
Футбол
«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину
«СБУ, ваши действия?» Воин Азова отреагировал на приезд Ломаченко в Украину
29.05.2025, 10:56 13
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер начнет сезон с 1-го раунда квалификации Лиги Европы
29.05.2025, 21:59 105
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский футболист подписал новый контракт с клубом АПЛ
29.05.2025, 17:07 4
Футбол
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
В Барселону может перейти легенда Реала. Как такое возможно?
29.05.2025, 08:51 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем