Источник: Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

Как сообщает Футбол 24, коуч определился со своим тренерским штабом в расположении фиолетовых. Пономарев будет работать с привычной командой специалистов.

50-летний специалист забирает проверенных коллег из Руха. Тренер вратарей – Андрей Радь, первый ассистент – Геннадий Щекотилин, тренер по физической подготовке – Виталий Романюк, аналитик – Марьян Шевчук.

В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.