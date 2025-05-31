Источник: Пономарев определился с тренерским штабом в ЛНЗ
Коуч заберет свой тренерский штаб из «Руха»
Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.
Как сообщает Футбол 24, коуч определился со своим тренерским штабом в расположении фиолетовых. Пономарев будет работать с привычной командой специалистов.
50-летний специалист забирает проверенных коллег из Руха. Тренер вратарей – Андрей Радь, первый ассистент – Геннадий Щекотилин, тренер по физической подготовке – Виталий Романюк, аналитик – Марьян Шевчук.
В прошлом сезоне ЛНЗ занял 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 31 турнирный пункт после 30 сыгранных матчей.
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