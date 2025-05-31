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Испания
31 мая 2025, 15:25 |
716
0

Завоевать доверие Алонсо? Лунин показал, как готовится к новому сезону

Украинский голкипер пока не определился, где продолжит карьеру в сезоне 2025/26

31 мая 2025, 15:25 |
716
0
Завоевать доверие Алонсо? Лунин показал, как готовится к новому сезону
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бывший главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо покинул свой клуб и договорился о сотрудничестве с мадридским «Реалом». Ожидается, что новый наставник проведет внушительную работу над формированием состава на сезон 2025/26 – некоторые игроки покинут расположение королевской команды.

Голкипер сборной Украины Андрей Лунин пока не определился со своим будущем – 26-летний футболист недоволен своим положением и недостаточным количеством игровых минут на поле. Главным претендентом на вратаря считается турецкий «Галатасарай», но украинец не спешит принимать предложение этого клуба.

Накануне Лунин опубликовал в своих социальных сетях видео из тренажерного зала и показал, как готовится к новому сезону. Возможно, футболист попытается завоевать доверие нового тренера во время Клубного чемпионата мира, который состоится в США.

В текущем сезоне Лунин провел 14 матчей на клубном уровне, в которых пропустил 19 голов. В шести случаях украинский голкипер сохранял свои ворота в неприкосновенности. Ориентировочная стоимость игрока составляет 20 млн евро.

ВИДЕО. Андрей Лунин продолжает готовиться к новому сезону в составе «Реала»:

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Андрей Лунин Хаби Алонсо тренировка
Николай Титюк Источник: Instagram
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