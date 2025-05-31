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  4. Блохин дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ
Лига чемпионов
31 мая 2025, 08:29 |
1367
0

Блохин дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ

Легендарный форвард ожидает интересного футбола

31 мая 2025, 08:29 |
1367
0
Блохин дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ
Getty Images/Global Images Ukraine. Олег Блохин

Легендарный украинский футболист Олег Блохин дал свой лаконичный прогноз на финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором миланский Интер сыграет против ПСЖ.

«По прогнозу на финал Лиги чемпионов – не знаю. Я буду болеть за хороший футбол», – лаконично сказал Блохин.

Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Мюнхен в рекордный раз примет финал Лиги чемпионов.

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Олег Блохин Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер
Олег Вахоцкий Источник: NV.ua
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