Лига чемпионов31 мая 2025, 08:29 |
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Блохин дал свой прогноз на финал Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ
Легендарный форвард ожидает интересного футбола
31 мая 2025, 08:29 |
1367
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Легендарный украинский футболист Олег Блохин дал свой лаконичный прогноз на финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, в котором миланский Интер сыграет против ПСЖ.
«По прогнозу на финал Лиги чемпионов – не знаю. Я буду болеть за хороший футбол», – лаконично сказал Блохин.
Матч ПСЖ – Интер запланирован на субботу, 31 мая. Стартовый свисток на Альянц Арене прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Мюнхен в рекордный раз примет финал Лиги чемпионов.
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