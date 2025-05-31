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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 05:05 | Обновлено 31 мая 2025, 05:31
77
0

Универсал красно-белых. Назван лучший игрок Кривбасса в мае 2025 года

Денис Кузык получил наибольшую поддержку фанатов

31 мая 2025, 05:05 | Обновлено 31 мая 2025, 05:31
77
0
Универсал красно-белых. Назван лучший игрок Кривбасса в мае 2025 года
ФК Кривсбасс. Денис Кузык

Полузащитник криворожского «Кривбасса» Денис Кузык признан фанатами лучшим игроком команды в мае 2025 года.

Универсал красно-белых получил 40% поддержки от болельщиков Клуба.

Денис в 5 майских матчах УПЛ против «Руха», «Левого Берега», «Колоса», «Оболони» и «Полесья» отыграл с первой до последней минуты и забил 2 гола – по одному в ворота столичных команд. Всего в активе полузащитника сборной Украины U-21 в текущем сезоне – 30 матчей (плюс 1 игра в Кубке Украины), 2 гола, 2565 минут на поле (2 предупреждения).

Полные результаты опроса в соцсетях: Денис Кузык – 40%, Егор Твердохлеб – 38%, Александр Романчук – 10%, Андрей Клищук – 6%, Артур Микитишин – 3%, Ян Юрчец – 3%.

В марте и апреле 2025 года лучшим футболистом красно-белых фанаты признали Александра Романчука.

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Денис Кузык лучший игрок Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Егор Твердохлеб Александр Романчук (1999) Андрей Клищук Артур Микитишин Ян Юрчец
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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