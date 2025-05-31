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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 05:30 | Обновлено 31 мая 2025, 05:43
275
0

На кону – две путевки в УПЛ. Назначены судьи на ответные матчи плей-офф

Назначены официальные лица на ответные матчи плей-офф

31 мая 2025, 05:30 | Обновлено 31 мая 2025, 05:43
275
0
На кону – две путевки в УПЛ. Назначены судьи на ответные матчи плей-офф
УАФ. Николай Балакин

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на переходные матчи УПЛ.

1 июня состоятся ответные поединки плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге 2025/2026.

По соответствующим ссылкам можно ознакомиться с назначениями арбитров, делегатов и офицеров безопасности матчей.

УПЛ. Переходный плей-офф

1 июня (воскресенье)

13:00. Ворскла Полтава – Кудривка (первый матч – 2:1)

Стадион Ворскла им. А.Бутовского

  • Главный арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.)
  • Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.)

15:30. Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев (первый матч – 1:0)

Стадион Левый Берег

  • Главный арбитр – Виталий Романов (Днепр)
  • Арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск)

Назначения судей

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Николай Степанов Источник: Комитет арбитров УАФ
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