На кону – две путевки в УПЛ. Назначены судьи на ответные матчи плей-офф

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на переходные матчи УПЛ.

1 июня состоятся ответные поединки плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге 2025/2026.

По соответствующим ссылкам можно ознакомиться с назначениями арбитров, делегатов и офицеров безопасности матчей.

УПЛ. Переходный плей-офф

1 июня (воскресенье)

13:00. Ворскла Полтава – Кудривка (первый матч – 2:1)

Стадион Ворскла им. А.Бутовского

Главный арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.)

Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.)

15:30. Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев (первый матч – 1:0)

Стадион Левый Берег

Главный арбитр – Виталий Романов (Днепр)

Арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск)

Назначения судей