На кону – две путевки в УПЛ. Назначены судьи на ответные матчи плей-офф
Назначены официальные лица на ответные матчи плей-офф
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на переходные матчи УПЛ.
1 июня состоятся ответные поединки плей-офф за право участия в Украинской Премьер-лиге 2025/2026.
По соответствующим ссылкам можно ознакомиться с назначениями арбитров, делегатов и офицеров безопасности матчей.
УПЛ. Переходный плей-офф
1 июня (воскресенье)
13:00. Ворскла Полтава – Кудривка (первый матч – 2:1)
Стадион Ворскла им. А.Бутовского
- Главный арбитр – Николай Балакин (Киевская обл.)
- Арбитр VAR – Денис Шурман (Киевская обл.)
15:30. Металлист 1925 Харьков – Левый Берег Киев (первый матч – 1:0)
Стадион Левый Берег
- Главный арбитр – Виталий Романов (Днепр)
- Арбитр VAR – Александр Омельченко (Славянск)
Назначения судей
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