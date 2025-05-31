Другие новости31 мая 2025, 04:26 | Обновлено 31 мая 2025, 04:29
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ВИДЕО. Девушка Холанда впечатлила всех своими футбольными скиллами
Эрлинг Холанд был шокирован ударом своей девушки
31 мая 2025, 04:26 | Обновлено 31 мая 2025, 04:29
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Изабель Хаугсенг показала футбольные навыки, присоединившись к тренировке нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
Пара проводит время вместе в межсезонье, отправившись в мини-отпуск.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Изабель поделилась видео с забитым голом, вызвавшим восторг Холанда.
Ранее она играла за женскую команду ФК «Брюне», где начинал Холанд.
Сейчас Изабель больше занимается фуд-блогерством и учится диетологии.
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