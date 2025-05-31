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31 мая 2025, 04:26 | Обновлено 31 мая 2025, 04:29
136
0

ВИДЕО. Девушка Холанда впечатлила всех своими футбольными скиллами

Эрлинг Холанд был шокирован ударом своей девушки

31 мая 2025, 04:26 | Обновлено 31 мая 2025, 04:29
136
0
ВИДЕО. Девушка Холанда впечатлила всех своими футбольными скиллами
Instagram. Изабель Хаугсенг

Изабель Хаугсенг показала футбольные навыки, присоединившись к тренировке нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Пара проводит время вместе в межсезонье, отправившись в мини-отпуск.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Изабель поделилась видео с забитым голом, вызвавшим восторг Холанда.

Ранее она играла за женскую команду ФК «Брюне», где начинал Холанд.

Сейчас Изабель больше занимается фуд-блогерством и учится диетологии.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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