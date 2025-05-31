ВИДЕО. Девушка Холанда впечатлила всех своими футбольными скиллами

Изабель Хаугсенг показала футбольные навыки, присоединившись к тренировке нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.

Пара проводит время вместе в межсезонье, отправившись в мини-отпуск.

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Изабель поделилась видео с забитым голом, вызвавшим восторг Холанда.

Ранее она играла за женскую команду ФК «Брюне», где начинал Холанд.

Сейчас Изабель больше занимается фуд-блогерством и учится диетологии.