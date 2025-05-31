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Украина. Премьер лига
31 мая 2025, 03:45 | Обновлено 31 мая 2025, 03:54
106
0

Если футбол на паузе. Игрок Оболони рассказал, зачем открыл свой магазин

Назарий Федоривский успешно занимается бизнесом, совмещая с футболом

31 мая 2025, 03:45 | Обновлено 31 мая 2025, 03:54
106
0
Если футбол на паузе. Игрок Оболони рассказал, зачем открыл свой магазин
ФК Оболонь. Назарий Федоривский

Вратарь «Оболони» Назарий Федоровский рассказал, как и почему решил открыть собственный магазин:

«Делать хороший бизнес – это вопрос опыта. В тот самый первый период, когда я стал профессиональным футболистом, я также открыл свой магазин. Я делю его со своим партнером – у меня есть партнер Илья. Мы с ним уже довольно долго работаем вместе, и он мне классно помогает. Он у нас как CEO, а я больше операционный директор.

Магазин работает уже лет шесть. Я закрываю только те вопросы, которые конкретно меня касаются. Считаю, что даже футболисты должны быть разносторонними. Это как обычный человек, у которого есть хобби, свои дела, то, чем он будет заниматься после спортивной карьеры. Я на это и рассчитывал, потому что футбол – такая штука, которая в любой момент может встать на паузу или вообще закончиться. Это зависит и от травм, и от состояния здоровья, и от разных семейных обстоятельств.

Так что я разделил свою жизнь на две работы. Сейчас, конечно, все внимание – на футболе, и уже очень долго. Но в будущем, когда карьера будет подходить к концу, когда все логично завершится, – есть чем действительно заняться. И даже не только магазином – можно многому научиться.

Хочется быть примером для других спортсменов, потому что есть много случаев, когда человек классно проводит карьеру, а потом не знает, чем заняться. Не всегда же хочется быть тренером или двигаться дальше в футболе по карьерной лестнице.

Сейчас я, например, не вижу себя в футболе после карьеры – разве что в каких-то операционных вопросах, в менеджменте. Это, возможно, действительно интересно, меня бы это заинтересовало уже даже сейчас. Поэтому не буду загадывать, но пока что ни тренером, ни функционером, именно на футбольном поле, я быть не собираюсь. Хочу еще много лет играть».

ВИДЕО. Игрок Оболони Назарий Федоривский рассказал, зачем открыл свой магазин

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Оболонь Киев Назарий Федоривский бизнес Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Николай Степанов Источник: ФК Оболонь
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