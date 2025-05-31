ВИДЕО. Мбаппе встретился с Хэмилтоном в Барселоне. Мощная коллаборация

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон встретились на мероприятии EA Sports в Барселоне, посвящённом запуску игры F1 2025.

Они соревновались в гоночной игре перед Гран-при Испании.

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Мбаппе подарил Хэмилтону автографированную футболку «Реала».

В сезоне Хэмилтон занимает 6-е место, без подиумов и побед.

Следующий этап для Мбаппе — клубный чемпионат мира.