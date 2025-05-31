Другие новости31 мая 2025, 02:55 |
44
0
ВИДЕО. Мбаппе встретился с Хэмилтоном в Барселоне. Мощная коллаборация
Килиан Мбаппе и Льюис Хэмилтон прорекламировали новую игру
31 мая 2025, 02:55 |
44
0
Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе и пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон встретились на мероприятии EA Sports в Барселоне, посвящённом запуску игры F1 2025.
Они соревновались в гоночной игре перед Гран-при Испании.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Мбаппе подарил Хэмилтону автографированную футболку «Реала».
В сезоне Хэмилтон занимает 6-е место, без подиумов и побед.
Следующий этап для Мбаппе — клубный чемпионат мира.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 мая 2025, 01:37 1
Сергей Люлька о своем уходе из «Динамо»
Футбол | 30 мая 2025, 02:32 0
Тренер впечатлен игрой Ямаля
Футбол | 30.05.2025, 08:51
Футбол | 30.05.2025, 03:00
Теннис | 30.05.2025, 23:28
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
29.05.2025, 17:07 4
30.05.2025, 01:50 5
29.05.2025, 08:51 3
29.05.2025, 12:59 1
29.05.2025, 19:25 16
29.05.2025, 04:45 34
29.05.2025, 00:20 1
29.05.2025, 07:48 9