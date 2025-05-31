ФОТО. Как Джорджина Родригес проводит время с Роналду. Милота
Джорджина Родригес показала свидание с Криштиану
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели романтический вечер на отдыхе.
Джорджина опубликовала в Instagram фото с ужина при свечах, где Роналду улыбается за столом на фоне ночного неба с месяцем.
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Тем временем ходят слухи, что Роналду может покинуть «Аль-Наср».
Ему якобы предложили контракт от конкурента «Аль-Хиляля», который сыграет на Клубном чемпионате мира. Однако «Аль-Наср» ведет переговоры о продлении контракта с португальцем.
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