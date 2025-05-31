ФОТО. Как Джорджина Родригес проводит время с Роналду. Милота

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели романтический вечер на отдыхе.

Джорджина опубликовала в Instagram фото с ужина при свечах, где Роналду улыбается за столом на фоне ночного неба с месяцем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Тем временем ходят слухи, что Роналду может покинуть «Аль-Наср».

Ему якобы предложили контракт от конкурента «Аль-Хиляля», который сыграет на Клубном чемпионате мира. Однако «Аль-Наср» ведет переговоры о продлении контракта с португальцем.