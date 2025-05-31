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31 мая 2025, 02:40 |
91
0

ФОТО. Как Джорджина Родригес проводит время с Роналду. Милота

Джорджина Родригес показала свидание с Криштиану

31 мая 2025, 02:40 |
91
0
ФОТО. Как Джорджина Родригес проводит время с Роналду. Милота
Instagram. Криштиану Роналду и Джорджина Родригес

Криштиану Роналду и Джорджина Родригес провели романтический вечер на отдыхе.

Джорджина опубликовала в Instagram фото с ужина при свечах, где Роналду улыбается за столом на фоне ночного неба с месяцем.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Тем временем ходят слухи, что Роналду может покинуть «Аль-Наср».

Ему якобы предложили контракт от конкурента «Аль-Хиляля», который сыграет на Клубном чемпионате мира. Однако «Аль-Наср» ведет переговоры о продлении контракта с португальцем.

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фото Джорджина Родригес Криштиану Роналду lifestyle Аль-Наср Эр-Рияд чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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