ФОТО. Как отдыхает Ламин Ямаль – звезда Барселоны и сборной Испании

Ламин Ямаль показал, как отдыхает перед матчами за сборную Испании.

Футболист «Барселоны» опубликовал фото на фоне моря, наслаждаясь отпуском после насыщенного сезона, в котором клуб выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

5 июня Ямаль сыграет за Испанию в полуфинале Лиги наций против Франции в Штутгарте.

«Барселона» пропустит клубный ЧМ-2025, поэтому игроки получили возможность отдохнуть.