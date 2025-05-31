Другие новости31 мая 2025, 02:21 |
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ФОТО. Как отдыхает Ламин Ямаль – звезда Барселоны и сборной Испании
Ламин Ямаль красиво проводит отпуск
31 мая 2025, 02:21 |
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Ламин Ямаль показал, как отдыхает перед матчами за сборную Испании.
Футболист «Барселоны» опубликовал фото на фоне моря, наслаждаясь отпуском после насыщенного сезона, в котором клуб выиграл Ла Лигу, Кубок и Суперкубок Испании.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
5 июня Ямаль сыграет за Испанию в полуфинале Лиги наций против Франции в Штутгарте.
«Барселона» пропустит клубный ЧМ-2025, поэтому игроки получили возможность отдохнуть.
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