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  4. Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Ролан Гаррос
31 мая 2025, 02:44 |
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

В субботу в Париже выступят Юлия Стародубцева и Людмила Киченок

31 мая 2025, 02:44 |
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Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

31 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, второго – в парных, первого – в смешанном.

В субботу в Париже сыграют две украинки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №9. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [14]

Ролан Гаррос. Смешанный парный разряд, 1/8 финала

Корт №9. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Мате Павич [1] – Диан Парри / Гарольд Майо [WC]

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Юлия Стародубцева Ролан Гаррос 2025 расписание Анастасия Децюк Тимеа Бабош Луиза Стефани Мате Павич Диан Парри
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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