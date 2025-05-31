31 мая на Открытом чемпионате Франции 2025 продолжатся матчи третьего раунда в одиночных разрядах, второго – в парных, первого – в смешанном.

В субботу в Париже сыграют две украинки: Юлия Стародубцева и Людмила Киченок.

Расписание матчей украинок на Ролан Гаррос на 31 мая

Ролан Гаррос. Парный разряд, 1/16 финала

Корт №9. 2-й запуск (не ранее 13:30)

Юлия Стародубцева / Анастасия Децюк – Тимеа Бабош / Луиза Стефани [14]

Ролан Гаррос. Смешанный парный разряд, 1/8 финала

Корт №9. 4-й запуск (не ранее 16:30)

Людмила Киченок / Мате Павич [1] – Диан Парри / Гарольд Майо [WC]