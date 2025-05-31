ФОТО. Футболист Ман Сити проводит отпуск с головокружительной красавицей

Рубен Диаш проводит отпуск с девушкой в Италии.

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отдыхает на яхте с телеведущей Майей Джамой в Позитано на побережье Амальфи.

Фотографиями из отпуска Джама поделилась в Instagram.

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Ранее пару видели на Ибице и на матчах «Сити», а Майя призналась, что учит португальский.

В сезоне 2024/25 Диаш сыграл 41 матч без результативных действий.

«Сити» попытается завоевать титул на клубном чемпионате мира с 15 июня.