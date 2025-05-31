Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Футболист Ман Сити проводит отпуск с головокружительной красавицей
Другие новости
31 мая 2025, 01:58 | Обновлено 31 мая 2025, 02:21
309
0

ФОТО. Футболист Ман Сити проводит отпуск с головокружительной красавицей

Майя Джама и Рубен Диаш – горячая пара

31 мая 2025, 01:58 | Обновлено 31 мая 2025, 02:21
309
0
ФОТО. Футболист Ман Сити проводит отпуск с головокружительной красавицей
Instagram. Майя Джама

Рубен Диаш проводит отпуск с девушкой в Италии.

Защитник «Манчестер Сити» Рубен Диаш отдыхает на яхте с телеведущей Майей Джамой в Позитано на побережье Амальфи.

Фотографиями из отпуска Джама поделилась в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Ранее пару видели на Ибице и на матчах «Сити», а Майя призналась, что учит португальский.

В сезоне 2024/25 Диаш сыграл 41 матч без результативных действий.

«Сити» попытается завоевать титул на клубном чемпионате мира с 15 июня.

По теме:
ФОТО. Как Джорджина Родригес проводит время с Роналду. Милота
ФОТО. Как отдыхает Ламин Ямаль – звезда Барселоны и сборной Испании
ФОТО. Вот как и где отдыхает легенда АПЛ Джейми Варди
фото lifestyle девушки Рубен Диаш Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола
Футбол | 30 мая 2025, 13:08 5
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола
ОФИЦИАЛЬНО. Реал объявил о подписании суперзвезды мирового футбола

Трент Александер-Арнольд официально стал игроком королевского клуба

Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Футбол | 30 мая 2025, 20:25 10
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо

Самба Диалло получит шанс закрепиться в первой команде чемпионов Украины

Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег
Футбол | 31.05.2025, 00:40
Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег
Известно, почему Гвардиола не дает играть Хусанову. Все из-за денег
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Бокс | 30.05.2025, 02:50
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Футбол | 30.05.2025, 02:32
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Флик без колебаний назвал лучшего игрока Барселоны на данный момент
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
С командой не праздновал. Известно, зачем Мудрик приехал в Польшу
29.05.2025, 07:00 1
Футбол
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
Что решит Динамо. Кризисный форвард возвращается в киевскую команду
29.05.2025, 04:45 34
Футбол
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
29.05.2025, 12:59 1
Футбол
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
Впервые в истории три украинки сыграют в 1/16 финала Ролан Гаррос 2025
29.05.2025, 00:20 1
Теннис
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
Александр УСИК: «Мне тоже больно. Это твои проблемы»
29.05.2025, 07:37 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
ОФИЦИАЛЬНО. Украина объявила о бойкоте ЧМ-2025 по дзюдо
29.05.2025, 15:41 6
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем