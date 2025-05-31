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31 мая 2025, 01:36 |
52
0

ФОТО. Вот как и где отдыхает легенда АПЛ Джейми Варди

Джейми Варди отдыхает и ведет переговоры о будущем

31 мая 2025, 01:36 |
52
0
ФОТО. Вот как и где отдыхает легенда АПЛ Джейми Варди
Instagram. Джейми и Бекки Варди

Экс-нападающий «Лестера» Джейми Варди после окончания сезона отправился с женой Бекки в отпуск в турецкий Бодрум.

Как сообщает Daily Mail, пара остановилась в пятизвёздочном отеле Lujo, где стоимость люкса достигает 10 тысяч фунтов за ночь.

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Предполагается, что Варди также проводит деловые переговоры о своём будущем в футболе.

Напомним, Варди выступал за «Лестер» 13 лет, провёл 500 матчей и забил 271 гол. Он — чемпион АПЛ 2016 года и обладатель Кубка Англии 2021 года. Также входит в топ-15 лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги.

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фото Джейми Варди lifestyle Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Лестер
Максим Лапченко Источник: Daily Mail
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