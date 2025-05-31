ФОТО. Вот как и где отдыхает легенда АПЛ Джейми Варди
Джейми Варди отдыхает и ведет переговоры о будущем
Экс-нападающий «Лестера» Джейми Варди после окончания сезона отправился с женой Бекки в отпуск в турецкий Бодрум.
Как сообщает Daily Mail, пара остановилась в пятизвёздочном отеле Lujo, где стоимость люкса достигает 10 тысяч фунтов за ночь.
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Предполагается, что Варди также проводит деловые переговоры о своём будущем в футболе.
Напомним, Варди выступал за «Лестер» 13 лет, провёл 500 матчей и забил 271 гол. Он — чемпион АПЛ 2016 года и обладатель Кубка Англии 2021 года. Также входит в топ-15 лучших бомбардиров в истории Премьер-лиги.
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