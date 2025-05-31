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31 мая 2025, 01:08 |
261
0

ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году

Чиприан Марика напомнил о себе

31 мая 2025, 01:08 |
261
0
ФОТО. Экс-нападающий Шахтера потерял 94 миллиона гривен в 2025 году
Instagram. Чиприан Марика

Бывший форвард «Шахтёра» Чиприан Марика сообщил о потере около 2 миллионов евро в 2025 году из-за неудачных инвестиций.

По словам 39-летнего румына, он доверился советам знакомых и вложился в фонды, которые не оправдали ожиданий.

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«Это были не только сделки с друзьями, но и плохие советы. Нужно заниматься тем, в чём разбираешься», — сказал Марика.

Он уточнил, что основная потеря произошла не из-за криптовалют, а именно из-за фондов.

Завершив карьеру в 30 лет, Марика занялся недвижимостью и сейчас развивает проекты в Мамая Норд и центре Бухареста.

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фото Чиприан Марика Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк lifestyle
Максим Лапченко Источник: Gazeta Sporturilor
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