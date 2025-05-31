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31 мая 2025, 00:46 |
389
0

ФОТО. Ещё один украинский футболист женился. Сезон свадеб стартовал

Александр Драмбаев взял в жены свою возлюбленную Александру

31 мая 2025, 00:46 |
389
0
ФОТО. Ещё один украинский футболист женился. Сезон свадеб стартовал
Instagram. Александр и Александра Драмбаева

Футболист «ЛНЗ» Александр Драмбаев и его жена отпраздновали полноценную свадьбу после скромной регистрации в 2023 году.

Из-за плотного графика и проблем с документами пара тогда расписалась без гостей и торжеств.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Они даже ехали со скоростью 200 км/ч, чтобы успеть на встречу в посольстве.

Сейчас супруги поделились трогательными кадрами с праздника — первый танец, утро невесты и влюблённые взгляды.

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фото lifestyle Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Александр Драмбаев ЛНЗ Черкассы
Максим Лапченко Источник: Instagram
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