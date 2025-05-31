ФОТО. Ещё один украинский футболист женился. Сезон свадеб стартовал

Футболист «ЛНЗ» Александр Драмбаев и его жена отпраздновали полноценную свадьбу после скромной регистрации в 2023 году.

Из-за плотного графика и проблем с документами пара тогда расписалась без гостей и торжеств.

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Они даже ехали со скоростью 200 км/ч, чтобы успеть на встречу в посольстве.

Сейчас супруги поделились трогательными кадрами с праздника — первый танец, утро невесты и влюблённые взгляды.