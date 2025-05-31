ФОТО. Ведущая-модель поразила прозрачным топом накануне финала ЛЧ
Мексиканка — бывшая модель и представляла свою страну на конкурсе Мисс Интернэшнл
Мексиканская телеведущая Мирослава Монтемайор привлекла внимание накануне финала Лиги чемпионов эффектным образом.
35-летняя экс-модель работает на TNT Sports в Мексике и известна смелыми нарядами в эфире. Её последний образ восхитил 884 тысячи подписчиков.
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Монтемайор сделала анализ матча «ПСЖ» - «Интер» и поделилась закулисьем подготовки: «Мюнхен, мы идем» – написала она.
Поклонники завалили её комплиментами.
В 2013 году она представляла страну на конкурсе «Мисс Интернэшнл», а с 2019 года работает на TNT, освещая Лигу чемпионов.
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