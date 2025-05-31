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  4. ФОТО. Ведущая-модель поразила прозрачным топом накануне финала ЛЧ
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31 мая 2025, 00:20 |
645
0

ФОТО. Ведущая-модель поразила прозрачным топом накануне финала ЛЧ

Мексиканка — бывшая модель и представляла свою страну на конкурсе Мисс Интернэшнл

31 мая 2025, 00:20 |
645
0
ФОТО. Ведущая-модель поразила прозрачным топом накануне финала ЛЧ
Instagram. Мирослава Монтемайор

Мексиканская телеведущая Мирослава Монтемайор привлекла внимание накануне финала Лиги чемпионов эффектным образом.

35-летняя экс-модель работает на TNT Sports в Мексике и известна смелыми нарядами в эфире. Её последний образ восхитил 884 тысячи подписчиков.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Монтемайор сделала анализ матча «ПСЖ» - «Интер» и поделилась закулисьем подготовки: «Мюнхен, мы идем» – написала она.

Поклонники завалили её комплиментами.

В 2013 году она представляла страну на конкурсе «Мисс Интернэшнл», а с 2019 года работает на TNT, освещая Лигу чемпионов.

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фото lifestyle девушки Лига чемпионов
Максим Лапченко Источник: The Sun
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