ФОТО. Ведущая-модель поразила прозрачным топом накануне финала ЛЧ

Мексиканская телеведущая Мирослава Монтемайор привлекла внимание накануне финала Лиги чемпионов эффектным образом.

35-летняя экс-модель работает на TNT Sports в Мексике и известна смелыми нарядами в эфире. Её последний образ восхитил 884 тысячи подписчиков.

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Монтемайор сделала анализ матча «ПСЖ» - «Интер» и поделилась закулисьем подготовки: «Мюнхен, мы идем» – написала она.

Поклонники завалили её комплиментами.

В 2013 году она представляла страну на конкурсе «Мисс Интернэшнл», а с 2019 года работает на TNT, освещая Лигу чемпионов.