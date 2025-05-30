ФОТО. Ванат засветил машину, которая стоит миллионы. Наслаждается жизнью

Владислав Ванат снова стал лучшим бомбардиром УПЛ и вместе с «Динамо» завоевал золото чемпионата Украины.

Свои успехи он отмечает с новой девушкой — Миланой Кухилавой, которая происходит из обеспеченной грузинской семьи.

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Пара активно делится кадрами из личной жизни в соцсетях. Ванат показал роскошный Mercedes G-Class, а Мила — наряд с свадьбы одноклубника форварда Максима Дячука.

Известно, что нападающий дарит ей дорогие букеты и восхищается её стилем. Влюблённые выглядят гармонично и ведут яркую публичную жизнь.