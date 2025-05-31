Алькарас преодолел сопротивление боснийца и вышел в 1/8 финала Ролан Гаррос

Действующий чемпион Ролан Гаррос Карлос Алькарас (ATP 2) вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции 2025, который проходит на грунтовых кортах в Париже.

В третьем круге испанский теннисист в четырех сетах переиграл представителя Боснии и Герцеговины Дамира Джумхура (ATP 69).

Матч, в котором предрекали легкую победу Карлитоса, оказался непростым для второй ракетки мира. Боснийский теннисист взял третий сет и оказал достойное сопротивление испанцу, особенно во второй половине поединка.

Теннисисты провели на корте 3 часа и 12 минут. Это было их второе очное противостояние и вторая победа испанца.

Ролан Гаррос 2025. 1/16 финала

Карлос Алькарас (Испания) [2] – Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина) – 6:1, 6:3, 4:6, 6:4

Следующим соперником Алькараса будет тринадцатый номер посева – американец Бен Шелтон.