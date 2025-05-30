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  4. ВИДЕО. Что сказал Индзаги накануне финала Лиги чемпионов?
Лига чемпионов
30 мая 2025, 21:19 |
291
0

ВИДЕО. Что сказал Индзаги накануне финала Лиги чемпионов?

31 мая в Мюнхене главный трофей Европы разыграют ПСЖ и «Интер»

30 мая 2025, 21:19 |
291
0
ВИДЕО. Что сказал Индзаги накануне финала Лиги чемпионов?
Getty Images/Global Images Ukraine. Симоне Индзаги

31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги поделился ожиданиями от встречи с ПСЖ. Он сообщил, что независимо от результата финала, в понедельник или вторник наставник встретится с президентом «Интера», чтобы обсудить свое будущее.

На стадии полуфиналов ПСЖ одолел английский «Арсенал – 1:0 в Лондоне и 2:1 в Париже. Итальянский клуб в настоящем триллере оказался сильнее испанской «Барселоны». После ничьей в первом матче (3:3) все решалось в Италии, где подопечные Индзаги вырвали победу со счетом 4:3.

ВИДЕО. Что сказал Индзаги накануне финала Лиги чемпионов?

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Лига чемпионов ПСЖ Интер Милан ПСЖ - Интер Симоне Индзаги видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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