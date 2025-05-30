31 мая состоится финал Лиги чемпионов, в котором встретятся французский ПСЖ и итальянский «Интер». Команды сыграют на стадионе «Альянц Арена» в немецком Мюнхене, начало встречи – в 22:00 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер миланского клуба Симоне Индзаги поделился ожиданиями от встречи с ПСЖ. Он сообщил, что независимо от результата финала, в понедельник или вторник наставник встретится с президентом «Интера», чтобы обсудить свое будущее.

На стадии полуфиналов ПСЖ одолел английский «Арсенал – 1:0 в Лондоне и 2:1 в Париже. Итальянский клуб в настоящем триллере оказался сильнее испанской «Барселоны». После ничьей в первом матче (3:3) все решалось в Италии, где подопечные Индзаги вырвали победу со счетом 4:3.

ВИДЕО. Что сказал Индзаги накануне финала Лиги чемпионов?