Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Самба Диалло получит шанс закрепиться в первой команде чемпионов Украины
Сенегальский вингер Самба Диалло вернется в Украину после аренды в чемпионате Израиля. Контракт игрока принадлежит киевскому «Динамо», однако сезон 2024/25 он провел в составе «Хапоэля» из Иерусалима.
По информации источника, легионер в ближайшее время вернется в Украину, где присоединится к киевскому клубу, который завоевал золотые награды в чемпионате.
Диалло получит шанс проявить себя на учебно-тренировочных сборах, после чего будет принято окончательное решение о его будущем. Если сенегалец сможет впечатлить тренерский штаб киевского коллектива, то наставник «Динамо» Александр Шовковский оставит Самбу в первой команде.
В сезоне 2024/25 чемпионата Израиля вингер провел 19 матчей, в которых забил три гола. Ориентировочная стоимость Диалло составляет 350 тысяч евро.
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