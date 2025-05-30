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  4. Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 20:25 |
1833
9

Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо

Самба Диалло получит шанс закрепиться в первой команде чемпионов Украины

30 мая 2025, 20:25 |
1833
9
Все зависит от Шовковского. Перспективный легионер приедет в Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Самба Диалло

Сенегальский вингер Самба Диалло вернется в Украину после аренды в чемпионате Израиля. Контракт игрока принадлежит киевскому «Динамо», однако сезон 2024/25 он провел в составе «Хапоэля» из Иерусалима.

По информации источника, легионер в ближайшее время вернется в Украину, где присоединится к киевскому клубу, который завоевал золотые награды в чемпионате.

Диалло получит шанс проявить себя на учебно-тренировочных сборах, после чего будет принято окончательное решение о его будущем. Если сенегалец сможет впечатлить тренерский штаб киевского коллектива, то наставник «Динамо» Александр Шовковский оставит Самбу в первой команде.

В сезоне 2024/25 чемпионата Израиля вингер провел 19 матчей, в которых забил три гола. Ориентировочная стоимость Диалло составляет 350 тысяч евро.

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Николай Титюк Источник: Telegram
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Комментарии 9
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MIRRA
Стільки авансів видавали, а лінтяюка навіть в  Хапоелі нічого не показав...
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0
MrStepanovM .
нах він потрібен?
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0
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Oleksandr
Це ж було вже? (с)
Але якщо без сарказму, то це самий технічний гравець у клубі. Впевнений, що він би здорово заграв, якби тренер був іноземець
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-2
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Saltovka
шавковский плюнул на динама и уехал в Спартак.
У суркиса от гнева порвался пердак!
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-4
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Теннис
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