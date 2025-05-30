Украина. Премьер лига30 мая 2025, 19:52 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим форвардом
Соса покинул состав Кривбасса
30 мая 2025, 19:52 |
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Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Даниэля Сосы. Контракт игрока подошел к завершению, футболист становится свободным агентом.
В сезоне 2024/25 Соса был одним из ключевых игроков команды в атаке, сделав шесть результативных передач. Кроме того, на счету Даниэля три гола.
Кривбасс завершил сезона на пятом месте УПЛ, а команду покинул наставник Юрий Вернидуб.
Ранее сообщалось, что клуб планирует омолодить состав, поэтому ряд опытных игроков, включая Сосу, покинут Кривой Рог.
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