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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим форвардом
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 19:52 |
2134
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим форвардом

Соса покинул состав Кривбасса

30 мая 2025, 19:52 |
2134
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим форвардом
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Даниэля Сосы. Контракт игрока подошел к завершению, футболист становится свободным агентом.

В сезоне 2024/25 Соса был одним из ключевых игроков команды в атаке, сделав шесть результативных передач. Кроме того, на счету Даниэля три гола.

Кривбасс завершил сезона на пятом месте УПЛ, а команду покинул наставник Юрий Вернидуб.

Ранее сообщалось, что клуб планирует омолодить состав, поэтому ряд опытных игроков, включая Сосу, покинут Кривой Рог.

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Кривбасс Кривой Рог Даниэль Соса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу трансферы трансферы УПЛ
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
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