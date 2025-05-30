ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с ведущим форвардом

Клуб УПЛ Кривбасс на официальном сайте объявил об уходе из команды форварда Даниэля Сосы. Контракт игрока подошел к завершению, футболист становится свободным агентом.

В сезоне 2024/25 Соса был одним из ключевых игроков команды в атаке, сделав шесть результативных передач. Кроме того, на счету Даниэля три гола.

Кривбасс завершил сезона на пятом месте УПЛ, а команду покинул наставник Юрий Вернидуб.

Ранее сообщалось, что клуб планирует омолодить состав, поэтому ряд опытных игроков, включая Сосу, покинут Кривой Рог.