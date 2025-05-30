Победители кубков. Манчестер Юнайтед попрощался с двумя футболистами

Английский «Манчестер Юнайтед» объявил об уходе двух футболистов – защитника Виктора Линделефа и полузащитника Кристиана Эриксена. Оба игрока покинут клуб на правах свободных агентов, так как у них заканчиваются контракты в июне этого года.

Линделеф присоединился к «красным дьяволам» в 2017 году, провел 284 поединка во всех турнирах, где забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

Эриксен стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2022 году – на его счету 107 поединков, восемь забитых мячей и 18 ассистов. Оба футболиста побеждали в Кубке Англии и Кубке английской лиги.

Подопечные Рубена Аморима провалили сезон 2024/25, так как заняли лишь 15-е место в чемпионате и проиграли в финале Лиге Европы. В кампании 2025/26 «красные дьяволы» останутся без еврокубков.