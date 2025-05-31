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  4. Арсен ВЕНГЕР: «Он принес Реалу две последние ЛЧ. В ПСЖ похожая ситуация»
Лига чемпионов
31 мая 2025, 19:43 | Обновлено 31 мая 2025, 20:01
421
0

Арсен ВЕНГЕР: «Он принес Реалу две последние ЛЧ. В ПСЖ похожая ситуация»

Известный тренер – о финале Лиги чемпионов

31 мая 2025, 19:43 | Обновлено 31 мая 2025, 20:01
421
0
Арсен ВЕНГЕР: «Он принес Реалу две последние ЛЧ. В ПСЖ похожая ситуация»
Getty Images/Global Images Ukraine. Арсен Венгер

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Известный тренер Арсен Венгер поделился мыслями об этом матче.

«Парижане улучшили баланс команды, физическую форму и уверенность в своей игре. Сегодня у них есть сильные стороны на ключевых позициях. Мы знаем, что Тибо Куртуа привел «Реал» к победе в двух последних финалах Лиги чемпионов, и то же самое сейчас происходит в ПСЖ.

В своих последних выступлениях Доннарумма показывает выдающуюся игру. Он превзошел свой уровень. А впереди есть Усман Дембеле, который открыл для себя эффективность и в последнее время очень наслаждается игрой. У него всегда был исключительный талант.

Я недавно сказал, что ПСЖ близок к победе в Лиге чемпионов. Они остаются единственным клубом, способным достичь идеального сезона: выиграть Лигу чемпионов, французский дубль и клубный чемпионат мира. Это было бы чрезвычайным достижением для Луиса Энрике и ПСЖ», – сказал Венгер.

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Арсен Венгер ПСЖ Лига чемпионов Интер Милан Тибо Куртуа Джанлуиджи Доннарумма
Дмитрий Олейник Источник: DefensaCentral
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