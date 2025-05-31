Арсен ВЕНГЕР: «Он принес Реалу две последние ЛЧ. В ПСЖ похожая ситуация»

В субботу, 31 мая, состоится финал Лиги чемпионов 2024/25 между «ПСЖ» и «Интером».

Игра состоится на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Начало встречи запланировано в 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Известный тренер Арсен Венгер поделился мыслями об этом матче.

«Парижане улучшили баланс команды, физическую форму и уверенность в своей игре. Сегодня у них есть сильные стороны на ключевых позициях. Мы знаем, что Тибо Куртуа привел «Реал» к победе в двух последних финалах Лиги чемпионов, и то же самое сейчас происходит в ПСЖ.

В своих последних выступлениях Доннарумма показывает выдающуюся игру. Он превзошел свой уровень. А впереди есть Усман Дембеле, который открыл для себя эффективность и в последнее время очень наслаждается игрой. У него всегда был исключительный талант.

Я недавно сказал, что ПСЖ близок к победе в Лиге чемпионов. Они остаются единственным клубом, способным достичь идеального сезона: выиграть Лигу чемпионов, французский дубль и клубный чемпионат мира. Это было бы чрезвычайным достижением для Луиса Энрике и ПСЖ», – сказал Венгер.