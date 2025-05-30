Травма Батагова, где Сикан? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора

30 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Турции, в котором сыграют «Антальяспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Corendon Airlines Park» в Анталье. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Вингер гостей Александр Зубков выйдет на поле с первых минут, форвард Даниил Сикан остался на скамейке запасных, защитник Арсений Батагов продолжает восстанавливаться после травмы.

«Трабзонспор» набрал 48 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Антальяспор» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 44 очка.

Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора: