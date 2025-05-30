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Турция
30 мая 2025, 19:11 | Обновлено 30 мая 2025, 19:45
136
0

Травма Батагова, где Сикан? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора

Вингер гостей Александр Зубков выйдет на поле с первых минут

30 мая 2025, 19:11 | Обновлено 30 мая 2025, 19:45
136
0
Травма Батагова, где Сикан? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зубков

30 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Турции, в котором сыграют «Антальяспор» и «Трабзонспор».

Поединок пройдет на стадионе «Corendon Airlines Park» в Анталье. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Вингер гостей Александр Зубков выйдет на поле с первых минут, форвард Даниил Сикан остался на скамейке запасных, защитник Арсений Батагов продолжает восстанавливаться после травмы.

«Трабзонспор» набрал 48 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Антальяспор» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 44 очка.

Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора:

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чемпионат Турции по футболу Антальяспор Трабзонспор Даниил Сикан Александр Зубков Арсений Батагов стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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