Травма Батагова, где Сикан? Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора
Вингер гостей Александр Зубков выйдет на поле с первых минут
30 мая состоится матч 38-го тура чемпионата Турции, в котором сыграют «Антальяспор» и «Трабзонспор».
Поединок пройдет на стадионе «Corendon Airlines Park» в Анталье. Начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Наставники команд определились со стартовыми составами на это противостояние. Вингер гостей Александр Зубков выйдет на поле с первых минут, форвард Даниил Сикан остался на скамейке запасных, защитник Арсений Батагов продолжает восстанавливаться после травмы.
«Трабзонспор» набрал 48 баллов и занимает седьмое место в турнирной таблице, «Антальяспор» разместился на 14-й позиции, в активе клуба – 44 очка.
Стартовые составы Антальяспора и Трабзонспора:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Именитый тренер оценил игру житомирского «Полесья» в сезоне 2024/25
Тренер обратился к Арде Гюлеру