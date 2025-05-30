Опубликован стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций
Подопечные Владимира Пятенко сыграют против Албании в матче пятого тура
30 мая состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграет против команды Албании в хорватском городе Вараждин.
Команды встретятся на стадионе «Вараждин», начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
В первых четырех турах Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В. Албания в квартете идет третьей – в ее активе шесть баллов.
Наставник женской сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на этот матч.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Разбираемся, каким может быть итальянский футбол в последующие годы благодаря триумфу команды Конте
«Байер» получил за Джереми Фримпонга 35 миллионов евро