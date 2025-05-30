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Лига наций
30 мая 2025, 19:00 | Обновлено 30 мая 2025, 19:41
138
0

Опубликован стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций

Подопечные Владимира Пятенко сыграют против Албании в матче пятого тура

30 мая 2025, 19:00 | Обновлено 30 мая 2025, 19:41
138
0
Опубликован стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций
УАФ. Женская сборная Украины по футболу

30 мая состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграет против команды Албании в хорватском городе Вараждин.

Команды встретятся на стадионе «Вараждин», начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В первых четырех турах Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В. Албания в квартете идет третьей – в ее активе шесть баллов.

Наставник женской сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на этот матч.

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30 мая состоится матч женской Лиги наций между Украиной и Албанией
Лига наций по футболу среди женщин женская сборная Украины по футболу женская сборная Албании по футболу Украина - Албания Владимир Пятенко стартовые составы
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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