Опубликован стартовый состав сборной Украины на матч женской Лиги наций

30 мая состоится матч пятого тура Лиги наций, в котором женская сборная Украины сыграет против команды Албании в хорватском городе Вараждин.

Команды встретятся на стадионе «Вараждин», начало встречи – в 20:00 по киевскому времени.

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В первых четырех турах Украина набрала 10 очков и возглавляет группу 4 Лиги В. Албания в квартете идет третьей – в ее активе шесть баллов.

Наставник женской сборной Владимир Пятенко определился со стартовым составом на этот матч.