ПСЖ в Мюнхене попытается прервать свою безтрофейную серию в Лиге чемпионов

Завтра в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором Интер сыграет против ПСЖ.

ПСЖ попытается наконец выиграть свой первый титул и прервать длиннющую серию матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов без выигрыша титула.

Парижане имеют в своем активе 167 сыгранных матчей в турнире.

Больше их сыграли только Арсенал, Динамо Киев и Атлетико, которые также не имеют ни одного трофея в коллекции.

211 – Арсенал

186 – Динамо Киев

176 – Атлетико

167 – ПСЖ

165 – Андерлехт

161 – Галатасарай

156 – Олимпиакос

136 – Лион

131 – Рейнджерс

127 – Панатинаикос