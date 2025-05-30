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  4. ПСЖ в Мюнхене попытается прервать свою безтрофейную серию в Лиге чемпионов
Лига чемпионов
30 мая 2025, 18:50 |
180
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ПСЖ в Мюнхене попытается прервать свою безтрофейную серию в Лиге чемпионов

Помешать этому будет пытаться миланский Интер

30 мая 2025, 18:50 |
180
0
ПСЖ в Мюнхене попытается прервать свою безтрофейную серию в Лиге чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Завтра в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором Интер сыграет против ПСЖ.

ПСЖ попытается наконец выиграть свой первый титул и прервать длиннющую серию матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов без выигрыша титула.

Парижане имеют в своем активе 167 сыгранных матчей в турнире.

Больше их сыграли только Арсенал, Динамо Киев и Атлетико, которые также не имеют ни одного трофея в коллекции.

  • 211 – Арсенал
  • 186 – Динамо Киев
  • 176 – Атлетико
  • 167 – ПСЖ
  • 165 – Андерлехт
  • 161 – Галатасарай
  • 156 – Олимпиакос
  • 136 – Лион
  • 131 – Рейнджерс
  • 127 – Панатинаикос
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Лига чемпионов ПСЖ статистика
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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