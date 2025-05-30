ПСЖ в Мюнхене попытается прервать свою безтрофейную серию в Лиге чемпионов
Помешать этому будет пытаться миланский Интер
Завтра в Мюнхене состоится финальный матч Лиги чемпионов, в котором Интер сыграет против ПСЖ.
ПСЖ попытается наконец выиграть свой первый титул и прервать длиннющую серию матчей в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов без выигрыша титула.
Парижане имеют в своем активе 167 сыгранных матчей в турнире.
Больше их сыграли только Арсенал, Динамо Киев и Атлетико, которые также не имеют ни одного трофея в коллекции.
- 211 – Арсенал
- 186 – Динамо Киев
- 176 – Атлетико
- 167 – ПСЖ
- 165 – Андерлехт
- 161 – Галатасарай
- 156 – Олимпиакос
- 136 – Лион
- 131 – Рейнджерс
- 127 – Панатинаикос
Will PSG break their UCL duct? 🏆 pic.twitter.com/WcTIZF46Qn— LiveScore (@livescore) May 30, 2025
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