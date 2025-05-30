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  4. Источник: Пономарев заберет лидера Руха в ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 17:34 |
677
0

Источник: Пономарев заберет лидера Руха в ЛНЗ

Дмитрий Ледвий близок к смене клубной прописки

30 мая 2025, 17:34 |
677
0
Источник: Пономарев заберет лидера Руха в ЛНЗ
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Пономарев

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

По информации источника, вместе с наставником в Черкассы может переехать голкипер «Руха» Дмитрий Ледвий. Виталий Пономарев хочет усилить голкиперское звено «фиолетовых».

В нынешнем сезоне Дмитрий Ледвий провел 25 матчей за Рух, пропустив 24 гола. Контракт Ледвия с Рухом действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее Sport.ua сообщал, что в ЛНЗ может перебраться лидер «Руха» Роман Дидык.

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Виталий Пономарев Дмитрий Ледвий трансферы трансферы УПЛ Рух Львов ЛНЗ Черкассы
Олег Вахоцкий Источник: ТаТоТаке
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