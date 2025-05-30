Источник: Пономарев заберет лидера Руха в ЛНЗ

Черкасский ЛНЗ официально объявил об увольнении украинского специалиста Романа Григорчука с должности главного тренера «фиолетовых». На вакантное место руководство черкасского клуба пригласит Виталия Пономарева.

По информации источника, вместе с наставником в Черкассы может переехать голкипер «Руха» Дмитрий Ледвий. Виталий Пономарев хочет усилить голкиперское звено «фиолетовых».

В нынешнем сезоне Дмитрий Ледвий провел 25 матчей за Рух, пропустив 24 гола. Контракт Ледвия с Рухом действует до 31 декабря 2026 года.

Ранее Sport.ua сообщал, что в ЛНЗ может перебраться лидер «Руха» Роман Дидык.