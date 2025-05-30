Кто заменит Вернидуба. Кривбасс определил фаворита на пост тренера

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Кривбасс, рассмотрев около десяти кандидатур на должность главного тренера, остановился на варианте с Патриком ван Леувеном.

При этом экс-тренер Шахтера недавно был отстранен, но все еще официально не уволен с должности наставника команды Первой лиги Металлист 1925.

По итогам сезона, который Кривбасс завершил на пятом месте УПЛ, с командой попрощался наставник Юрий Вернидуб.

Интересно, что официальный сайт Кривбасса все еще не сообщил об уходе Вернидуба.