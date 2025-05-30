Кто заменит Вернидуба. Кривбасс определил фаворита на пост тренера
Клуб хочет пригласить ван Леувена
По информации журналиста Игоря Бурбаса, Кривбасс, рассмотрев около десяти кандидатур на должность главного тренера, остановился на варианте с Патриком ван Леувеном.
При этом экс-тренер Шахтера недавно был отстранен, но все еще официально не уволен с должности наставника команды Первой лиги Металлист 1925.
По итогам сезона, который Кривбасс завершил на пятом месте УПЛ, с командой попрощался наставник Юрий Вернидуб.
Интересно, что официальный сайт Кривбасса все еще не сообщил об уходе Вернидуба.
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