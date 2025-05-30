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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 18:25 | Обновлено 30 мая 2025, 19:17
2253
2

Кто заменит Вернидуба. Кривбасс определил фаворита на пост тренера

Клуб хочет пригласить ван Леувена

30 мая 2025, 18:25 | Обновлено 30 мая 2025, 19:17
2253
2
Кто заменит Вернидуба. Кривбасс определил фаворита на пост тренера
ФК Металлист 1925. Патрик ван Леувен

По информации журналиста Игоря Бурбаса, Кривбасс, рассмотрев около десяти кандидатур на должность главного тренера, остановился на варианте с Патриком ван Леувеном.

При этом экс-тренер Шахтера недавно был отстранен, но все еще официально не уволен с должности наставника команды Первой лиги Металлист 1925.

По итогам сезона, который Кривбасс завершил на пятом месте УПЛ, с командой попрощался наставник Юрий Вернидуб.

Интересно, что официальный сайт Кривбасса все еще не сообщил об уходе Вернидуба.

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Кривбасс Кривой Рог Патрик ван Леувен Юрий Вернидуб Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Иван Зинченко Источник: Игорь Бурбас
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Комментарии 2
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PETP0
Сподіваюсь, що це чергове кря-кря.
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+1
maxno
Говорят что . А что будет увидим .
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-1
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