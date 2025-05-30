Невероятное лето Аль-Хиляля. Хотят Роналду, капитана МЮ и топ-тренера
Аль-Хиляль ждет завершения финала Лиги чемпионов, чтобы подписать Индзаги
По информации Sky Sports, клуб Аль-Хиляль после завершения финала Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ объявит о подписании контракта с наставником итальянской команды Симоне Индзаги.
Индзаги перед финалом отказался обсуждать свое будущее, но не опроверг информацию о том, что дал согласие на переезд в Саудовскую Аравию.
Аль-Хиляль перед стартом Клубного чемпионата мира планирует большое усиление: руководство намерено перехватить у Аль-Насра форварда Криштиану Роналду, а также подписать капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.
Аль-Хиляль сезон чемпионата Саудовской Аравии завершил на второй позиции.
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