Невероятное лето Аль-Хиляля. Хотят Роналду, капитана МЮ и топ-тренера

По информации Sky Sports, клуб Аль-Хиляль после завершения финала Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ объявит о подписании контракта с наставником итальянской команды Симоне Индзаги.

Индзаги перед финалом отказался обсуждать свое будущее, но не опроверг информацию о том, что дал согласие на переезд в Саудовскую Аравию.

Аль-Хиляль перед стартом Клубного чемпионата мира планирует большое усиление: руководство намерено перехватить у Аль-Насра форварда Криштиану Роналду, а также подписать капитана Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеша.

Аль-Хиляль сезон чемпионата Саудовской Аравии завершил на второй позиции.