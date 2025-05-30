Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стало известно, почему Фиорентина неожиданно уволила топ-тренера
Италия
30 мая 2025, 16:49 | Обновлено 30 мая 2025, 17:27
1145
1

Стало известно, почему Фиорентина неожиданно уволила топ-тренера

Раффаэле Палладино покинул пост наставника «Фиорентины»

30 мая 2025, 16:49 | Обновлено 30 мая 2025, 17:27
1145
1
Стало известно, почему Фиорентина неожиданно уволила топ-тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Раффаэле Палладино

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о прекращении сотрудничества с Раффаэле Палладино, возглавлявшим «фиалок». Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, вместе с Палладино клуб покинул и его тренерский штаб.В клубе отметили, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

По сообщениям прессы, неожиданный уход Палладино может быть связан с напряженными отношениями с директором по спорту Даниэле Праде и обидой на критику со стороны болельщиков после сезона без трофеев.

Палладино возглавил Фиорентину летом 2024 года, перейдя из Монцы. За первый и единственный сезон во главе «фиалок» он вывел команду на шестое место в Серии А, а также дошел до полуфинала Лиги конференций

Ранее сообщалось, что Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Новый контракт не помог. Клуб Серии А уволил тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии
Мерет достиг соглашения по продлению контракта с Наполи
Раффаэле Палладино Фиорентина Серия A отставка чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Фиорентина
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Футбол | 30 мая 2025, 03:00 0
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену
Барселона хочет избавиться от вратаря-ветерана и нашла замену

На место тер Штегена нашли молодого голкипера – Жоана Гарсию

Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду
Футбол | 30 мая 2025, 17:11 0
Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду
Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду

Шешко будет стоить 80+ миллионов евро

Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Футбол | 30.05.2025, 11:43
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
Три игрока (с альтернативой) из УПЛ, которые помогли бы Динамо усилиться
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Футбол | 30.05.2025, 08:51
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
ФЕДЕЦКИЙ: «Этот украинец зазвездился. Флаг ему в одно место»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Футбол | 30.05.2025, 03:47
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Хаби АЛОНСО: «Ты станешь ключевым игроком Реала в новом сезоне»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Tom Bombadil
А ничего там не известно когда Раффаэле Палладино стал вдруг топ тренером?
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
Владимир КЛИЧКО: «Я всегда знал, что мы с ним скоро проведем бой»
30.05.2025, 07:40 1
Бокс
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Он вырубит его холодным, ледяным нокаутом»
29.05.2025, 09:20 2
Бокс
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
Легенду Барселоны выгоняют из клуба. Месси зол и будет действовать
29.05.2025, 12:59 1
Футбол
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
Свитолина добыла непростую победу и пробилась в 1/16 финала Ролан Гаррос
28.05.2025, 17:10 32
Теннис
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
Звезда бокса: «Он его просто побьет. Да, это легенда, но пора на пенсию»
30.05.2025, 02:50
Бокс
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
Сенсационный трансфер. Анчелотти пригласил Модрича присоединиться к нему
29.05.2025, 10:51 1
Футбол
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
Модрич получил неожиданное предложение из Европы. Это не топ-лига
28.05.2025, 16:30 1
Футбол
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
Журналист – о поступке Мудрика: «Это очень странно. Мареска был ошеломлен»
29.05.2025, 12:44 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем