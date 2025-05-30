Стало известно, почему Фиорентина неожиданно уволила топ-тренера

Итальянская «Фиорентина» официально объявила о прекращении сотрудничества с Раффаэле Палладино, возглавлявшим «фиалок». Об этом пишет клубная пресс-служба.

По официальной информации, вместе с Палладино клуб покинул и его тренерский штаб.В клубе отметили, что решение было принято по взаимному согласию сторон.

По сообщениям прессы, неожиданный уход Палладино может быть связан с напряженными отношениями с директором по спорту Даниэле Праде и обидой на критику со стороны болельщиков после сезона без трофеев.

Палладино возглавил Фиорентину летом 2024 года, перейдя из Монцы. За первый и единственный сезон во главе «фиалок» он вывел команду на шестое место в Серии А, а также дошел до полуфинала Лиги конференций

Ранее сообщалось, что Милан назначил тренером 6-кратного чемпиона Италии.