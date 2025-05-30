Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду
Шешко будет стоить 80+ миллионов евро
Арсенал, чьим приоритетом на трансферном рынке является подписание форварда, открыл переговоры с Лейпцигом по поводу перехода нападающего Беньямина Шешко.
Лейпциг требует от лондонского клуба выплатить клаусулу – 80 миллионов евро. Сообщается, что в Арсенале пока не уверены, стоит ли отдавать такие деньги за одного футболиста.
При этом фаворит клуба, форвард Спортинга Виктор Дьекереш, обойдется еще дороже.
Шешко в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.
Ранее тренер Арсенала Микель Артета несколько раз заявил, что просит у клуба подписать центрального нападающего.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Раффаэле Палладино покинул пост наставника «Фиорентины»
Мирон Богданович – о Ризныке