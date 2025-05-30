Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду

Арсенал, чьим приоритетом на трансферном рынке является подписание форварда, открыл переговоры с Лейпцигом по поводу перехода нападающего Беньямина Шешко.

Лейпциг требует от лондонского клуба выплатить клаусулу – 80 миллионов евро. Сообщается, что в Арсенале пока не уверены, стоит ли отдавать такие деньги за одного футболиста.

При этом фаворит клуба, форвард Спортинга Виктор Дьекереш, обойдется еще дороже.

Шешко в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.

Ранее тренер Арсенала Микель Артета несколько раз заявил, что просит у клуба подписать центрального нападающего.