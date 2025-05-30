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Англия
30 мая 2025, 17:13 | Обновлено 30 мая 2025, 17:29
672
0

Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду

Шешко будет стоить 80+ миллионов евро

30 мая 2025, 17:13 | Обновлено 30 мая 2025, 17:29
672
0
Очень дорого. Арсенал открыл переговоры по центрфорварду
Getty Images/Global Images Ukraine. Беньямин Шешко

Арсенал, чьим приоритетом на трансферном рынке является подписание форварда, открыл переговоры с Лейпцигом по поводу перехода нападающего Беньямина Шешко.

Лейпциг требует от лондонского клуба выплатить клаусулу – 80 миллионов евро. Сообщается, что в Арсенале пока не уверены, стоит ли отдавать такие деньги за одного футболиста.

При этом фаворит клуба, форвард Спортинга Виктор Дьекереш, обойдется еще дороже.

Шешко в минувшем сезоне забил 21 гол и сделал 6 ассистов.

Ранее тренер Арсенала Микель Артета несколько раз заявил, что просит у клуба подписать центрального нападающего.

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Иван Зинченко Источник: Sky Germany
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