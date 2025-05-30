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Лига чемпионов
30 мая 2025, 16:41 | Обновлено 30 мая 2025, 17:00
924
0

Кто победит. Шевченко высказался о финале Лиги чемпионов

Президент УАФ отметил обоих тренеров

30 мая 2025, 16:41 | Обновлено 30 мая 2025, 17:00
924
0
Кто победит. Шевченко высказался о финале Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

Президент УАФ и легенда Милана Андрей Шевченко не готов сказать, кто победит в финале Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ.

«Я жду очень интересного матча. И ПСЖ, и Интер играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол».

«В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что ПСЖ и Интер – два более-менее равных соперника. Потому не могу сказать, кто выиграет».

«К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы – испанская, которую представляет Луис Энрике, добившийся успеха с испанской командой, как специалист, и итальянская. Игра точно будет интересной», – сказал Шевченко.

Матч пройдет 31 мая, начало в 22:00.

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Андрей Шевченко Лига чемпионов Интер Милан ПСЖ
Иван Зинченко Источник: NV.ua
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