Кто победит. Шевченко высказался о финале Лиги чемпионов

Президент УАФ и легенда Милана Андрей Шевченко не готов сказать, кто победит в финале Лиги чемпионов между Интером и ПСЖ.

«Я жду очень интересного матча. И ПСЖ, и Интер играют в очень хороший футбол, но он очень разный. Обе команды в течение пяти лет показывали очень стабильные результаты. Я думаю, что в финале Лиги чемпионов будет интересный футбол».

«В таких матчах очень трудно что-то прогнозировать, потому что ПСЖ и Интер – два более-менее равных соперника. Потому не могу сказать, кто выиграет».

«К тому же друг другу будут противостоять две разные тренерские школы – испанская, которую представляет Луис Энрике, добившийся успеха с испанской командой, как специалист, и итальянская. Игра точно будет интересной», – сказал Шевченко.

Матч пройдет 31 мая, начало в 22:00.