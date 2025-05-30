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Украина. Премьер лига
30 мая 2025, 21:53 | Обновлено 30 мая 2025, 22:35
1917
2

Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»

Экс-тренер сборной Украины оценил перспективы форварда Владислава Ваната

30 мая 2025, 21:53 | Обновлено 30 мая 2025, 22:35
1917
2
Мирон МАРКЕВИЧ: «Ему нужно уходить из Динамо и брать пример с Забарного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший тренер сборной Украины Мирон Маркевич оценил перспективы форварда киевского «Динамо» Владислава Ваната – известный специалист посоветовал игроку перейти в иностранный чемпионат:

«Думаю, Ванату следует переходить в иностранный клуб. Но не в чемпионат уровня Греции или Турции, а в Англию, Италию, Германию, Испанию или Францию. И пусть это будет середняк, но в нем Ванат будет расти, потому что каждый матч будет, как последний. Для него должен быть примером Илья Забарный, который прогрессирует в скромном английском «Борнмуте», – считает Маркевич.

В сезоне 2024/25 Ванат провел 45 матчей во всех турнирах за «Динамо», где забил 21 гол и отдал девять результативных передач. Контракт 23-летнего форварда заканчивается в июне 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет 11 млн евро.

Стоит добавить, что защитник Илья Забарный играл за киевский клуб до января 2023 года, после чего перебрался в чемпионат Англии. На данный момент игрок проводит уже третий сезон в составе «Борнмута».

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Динамо Киев Владислав Ванат Борнмут Илья Забарный Мирон Маркевич трансферы трансферы АПЛ трансферы УПЛ
Николай Титюк Источник
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маркевич - иди на фуй!!!
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